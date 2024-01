31 ene (Reuters) - Marc Gasol se retira del baloncesto, poniendo fin a una carrera en la que ganó un título de la NBA con los Toronto Raptors y dos medallas de oro en el Mundial con España.

El jugador de 39 años, hermano menor de Pau Gasol, que ganó dos campeonatos de la NBA consecutivos con Los Ángeles Lakers en 2009 y 2010, anunció su decisión en una rueda de prensa el miércoles en Barcelona.

"Alguna parte de mí aún me dice que todavía puedo jugar, pero hay que echar agua a ese fuego", dijo Marc.

"No cambiaría ni un segundo de lo que me ha pasado. Ni de las cagadas tampoco. No se me queda ninguna espinita clavada. Me siento muy afortunado de cómo han ido las cosas", agregó.

El pívot de 211 centímetros jugó en la NBA durante 13 temporadas, 11 de ellas con los Memphis Grizzlies, donde es segundo en la lista de anotadores de todos los tiempos. Fue traspasado a los Raptors en 2019 y ayudó a Toronto a conseguir su primer trofeo Larry O'Brien como campeones del torneo.

Fue un miembro clave de los equipos españoles del Mundial en 2006 y 2019 y ayudó a su país a ganar las medallas de plata olímpicas en 2008 y 2012.

"Marc Gasol deja un legado de éxitos y valores que le convierte en HISTORIA del baloncesto español", afirmó Elisa Aguilar, la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, según la cuenta de redes sociales X de la institución.

Gasol jugó recientemente en el Basquet Girona, equipo que fundó en 2014. También fue presidente del equipo. Su hermano Pau se había retirado del deporte en 2021.

(Reporte de Lori Ewing; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)