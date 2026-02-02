El exministro británico Mandelson deja los Laboristas tras nuevos archivos de Epstein, según medios

LONDRES, 1 feb (Reuters) -

El exministro del Gobierno británico Peter Mandelson ha dimitido como miembro del Partido Laborista, la formación del primer ministro, Keir Starmer, tras las nuevas informaciones sobre sus vínculos con el financiero estadounidense caído en desgracia Jeffrey Epstein, informaron medios de comunicación el domingo.

Mandelson, que fue destituido por Starmer como embajador de Reino Unido en Estados Unidos el año pasado tras las revelaciones sobre sus conexiones con Epstein, dijo que no quería causar "más vergüenza" al Partido Laborista, según las informaciones.

"Este fin de semana se me ha vuelto a relacionar con la comprensible polémica que rodea a Jeffrey Epstein, y lo lamento y siento mucho", afirmó Mandelson en una carta dirigida al Partido Laborista y publicada por la BBC y otros medios de comunicación, a la que Reuters no ha podido acceder de inmediato.

Mandelson dijo que creía que las acusaciones sobre los pagos financieros que le había hecho Epstein, que aparecieron en medios de comunicación británicos basándose en documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, eran falsas y que las investigaría.

"Mientras lo hago, no deseo causar más vergüenza al Partido Laborista y, por lo tanto, renuncio a mi afiliación al partido", decía la carta.

Mandelson fue clave para el éxito electoral del Partido Laborista cuando Tony Blair era primer ministro a principios de la década de 1990.

El año pasado fue objeto de escrutinio después de que parlamentarios estadounidenses publicaran documentos, entre ellos una carta en la que llamaba a Epstein "mi mejor amigo", lo que provocó su destitución como enviado británico en Washington.

Mandelson también tuvo una trayectoria política nacional turbulenta. En 1998, dimitió como ministro de Comercio por un préstamo que recibió de otro ministro para comprar una casa, en un clima de preguntas sobre un conflicto de intereses.

Su segunda etapa en el gabinete también terminó con una dimisión en 2001, cuando se vio obligado a abandonar el cargo por su presunta implicación en un escándalo de pasaportes que involucraba a un multimillonario indio. Posteriormente, se le exoneró de haber actuado de forma indebida.

Mandelson, excomisario de Comercio de la Unión Europea, se encuentra de baja como miembro de la Cámara Alta del Parlamento británico.

Por otra parte, Starmer afirmó el sábado que el expríncipe Andrés debería testificar ante una comisión del Congreso de Estados Unidos, tras las nuevas revelaciones sobre sus vínculos con Epstein.

