El exministro chino de Justicia condenado a prisión perpetua por corrupción

Un tribunal chino anunció el lunes que condenó a un exministro de Justicia a prisión perpetua por corrupción, acusándolo de haber aceptado a lo largo de 15 años poco menos de US$20 millones en sobornos.

Tang Yijun, de 64 años, ocupó múltiples funciones durante su carrera, como gobernador de provincia en Liaoning (noreste) o jefe del Partido Comunista Chino (PCC) en la ciudad de Ningbo (este).

Fue ministro de Justicia de 2020 a inicios de 2023.

De 2006 a 2022, Tang Yijun abusó de "las prerrogativas relacionadas con las funciones que ocupó" y de "su autoridad" para "obtener ventajas para diversas entidades e individuos", afirmó en un comunicado el Tribunal Popular Intermediario de Xiamen (este), donde fue juzgado su caso.

A cambio de remuneración, el exdirigente ayudó a empresas particulares en materia de ingreso a la bolsa, compra de terrenos y obtención de préstamos bancarios, según el tribunal, que calculó el monto de los sobornos recibidos en 137 millones de yuans (US$19,7 millones).

El comunicado subraya el monto "muy elevado" de los sobornos que causaron "perjuicios muy graves para los intereses del Estado y del pueblo".

El tribunal afirma sin embargo que tuvo en cuenta circunstancias atenuantes, como que Tang Yijun reconoció los hechos tras su detención, expresó remordimiento, se reconoció culpable y participó activamente en la investigación.

Otro exministro de Justicia (2018-2020), Fu Zhenghua, fue condenado en 2022 por corrupción. Fue condenado a pena de muerte suspendida dos años, después de lo cual fue conmutada a prisión perpetua.

Desde su llegada al poder en 2012, el presidente Xi Jinping ha realizado una vasta campaña anticorrupción. Sus detractores consideran que la campaña le permite descartar a potenciales rivales políticos.

Las autoridades anunciaron a fines de enero una investigación anticorrupción contra el más poderoso general chino, Zhang Youxia, la personalidad militar más importante que cae en décadas.