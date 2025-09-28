El exministro de Agricultura chino Tang Renjian es condenado a muerte con indulto por soborno

SHENZHEN, China, 28 sep (Reuters) - Tang Renjian, exministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China, fue condenado a muerte con indulto por soborno en un tribunal de la provincia de Jilin el domingo, según la agencia estatal de noticias Xinhua.

Tang aceptó sobornos que incluían dinero en efectivo y propiedades por valor de más de 268 millones de yuanes (US$37,6 millones) en diversos cargos ocupados entre 2007 y 2024, según Xinhua.

El Tribunal Popular Intermedio de Changchun suspendió su condena a muerte durante dos años, señalando que había confesado sus delitos, añadió.

El Partido Comunista de China expulsó a Tang en noviembre de 2024, seis meses después de ser investigado por el organismo de control contra la corrupción y destituido de su cargo.

La investigación de Tang fue inusualmente rápida y siguió a otras similares sobre el ministro de Defensa, Li Shangfu, y su predecesor, Wei Fenghe.

El presidente Xi Jinping inició en 2020 una campaña de purgas en el aparato de seguridad interior, con la que pretende garantizar que policías, fiscales y jueces sean "absolutamente leales, absolutamente puros y absolutamente fiables".

Tang fue gobernador de la provincia occidental de Gansu entre 2017 y 2020 antes de ser nombrado ministro de Agricultura y Asuntos Rurales, según las biografías oficiales.

En enero, Xi dijo que la corrupción es la mayor amenaza para el Partido Comunista de China y sigue en aumento.

(1 dólar = 7,1328 yuanes)

(Reporte de David Kirton; editado en español por Carlos Serrano)