El exministro de Exteriores ucraniano dice que Europa se jugará el futuro de su seguridad en el país

Asegura que Putin hará "lo que sea" por anexionarse Bielorrusia

Dice que los Acuerdos de Minsk "no funcionan ni funcionarán"

MADRID, 8 Oct. 2021 (Europa Press) -

El exministro de Exteriores ucraniano Pavlo Klimkin ha alertado este viernes del peligro que suponen las políticas del presidente ruso, Vladimir Putin, al que ha acusado de tener intención de hacer "lo que sea" por anexionarse Bielorrusia, y ha destacado así que el futuro de la seguridad de Europa "se jugará" en Ucrania.

En un evento organizado por el CIDOB, el político ucraniano, que estuvo al frente de la diplomacia del país entre 2014 y 2019, ha hecho hincapié en que Kiev tendrá que ofrecer "sus propias garantías" si quiere mantenerse a salvo y ha matizado que "en la mitología rusa cualquier realidad futura no puede existir sin Ucrania".

"La opinión generalizada de los ucranianos es que debe haber compromisos pero no concesiones (frente a Rusia). La mayoría de la población estaría dispuesta a combatir si Ucrania estuviera amenazada, pero el Kremlin niega nuestra existencia. Para Moscú el pueblo ucraniano no existe en términos de historia", ha lamentado.

Para Klimkin, Ucrania es relevante para Rusia en muchos sentidos, pero en gran medida porque "no puede existir mitológicamente sin Ucrania". "La nueva encarnación del imperio ruso" necesita estas ideas, tal y como ha explicado antes de matizar que "la ortodoxia comenzó en Ucrania". "En Ucrania está toda la historia de Europa oriental. Todo este sentido del desarrollo histórico, los dos principales centros ortodoxos de la Edad Media están allí", ha dicho.

En este sentido, ha reafirmado que en la mitología rusa "cualquier realidad futura no puede existir sin Ucrania", un país para el que, según ha insistido, "no hay garantías de seguridad". "Tenemos que garantizar la seguridad no solo desde el punto de vista militar sino también por el interés de la Unión Europea y Occidente porque todo va a girar en torno a Ucrania", ha dicho.

"Tenemos que mejorar en términos militares, luchar contra la corrupción, establecer un buen Gobierno, afrontar los problemas de Derechos Humanos, la situación está lejos de ser ideal, pero nuestro objetivo debería ser un interés común para Occidente porque se va a estabilizar la realidad y se limitará la flexibilidad de las maniobras de Putin", ha aseverado antes de matizar que el mandatario ruso "entiende perfectamente la geopolítica" y por eso "ve una oportunidad ahora mismo" para sus políticas exteriores debido a un "cambio de prioridades para todos".

Asimismo, ha aseverado que "al final del día, el tema de la seguridad en torno a Europa se va a centrar en nosotros, y cambiar una estrategia siempre es un reto, pero tenemos que enfrentarnos a él".

Sobre la cuestión bielorrusa, Klimkin aventura que Putin no dejará de lado sus intentos por incluir el territorio como parte de Rusia, al igual que ha intentado hacer con Ucrania, y ha señalado que las encuestas realizadas en el país muestran que solo un 4 por ciento de los rusos estarían a favor de incluir Bielorrusia como parte del Estado ruso. "Tras la ocupación de Ucrania tendría que haber algo más para justificar su idea de imperio", ha insistido el antiguo diplomático.

Los acuerdos de minsk

En relación con los Acuerdos de Minsk, Klimkin ha aseverado que se han perdido "muchas oportunidades" en Ucrania. "En 1994 había una visión quizá más ligera de la asociación con Rusia en Ucrania, había aún aspectos comunistas y líderes postcomunistas que pedían cosas a la UE y la OTAN", ha relatado.

Sin embargo, ha sostenido, "la UE también perdió entonces una oportunidad porque estaban centrados únicamente en un enfoque por fases, y eso fracasó. (...) Fue un reflejo de la falta de una voluntad política más integral", ha apuntado antes de indicar que "ahora la UE está en un estado diferente: creo que en 2006 Putin cambió de discurso y las oportunidades se redujeron". "La gente en Bruselas decía: la OTAN irrita a Putin, la UE menos. Pero esto fue un error. Seguimos cometiendo los mismos errores hoy en día", ha aseverado.

Asimismo, ha manifestado que los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015 y que sentaron las bases para una solución política al conflicto, "no van a funcionar".

"Y la razón no es un problema con el acuerdo en sí sino con el territorio ocupado. Tenemos ya cerca de un millón de personas con pasaporte ruso, muchos han tenido que sacárselo de manera obligatoria y otros lo han elegido porque esa nacionalidad rusa les da acceso a la sanidad, trabajo y pensiones, entre otras cosas, pero esto implica que desde la perspectiva política tenemos a un grupo de personas con pasaporte ruso que vota en las elecciones ucranianas", ha objetado.

Klimkin ha aclarado así que "los Acuerdos de Minsk no funcionan". "Putin acabo con ellos. Hemos llegado a un punto de no retorno, no hay forma de volver a ellos tal y como están", ha vaticinado, si bien ha incidido en que "no se trata de acabar con el mantra de los acuerdos, simplemente es que no funcionan y no van a funcionar".

Respecto a futuro político de Ucrania, ha aventurado que "habrá un periodo de transición difícil, con una administración sin administración, con problemas con los rusos". "Tras siete años de guerra en el futuro habrá otras opciones, pero ahora es complicado", ha afirmado.