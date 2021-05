El exministro de Sanidad Marcelo Queiroga asegura que no autorizó el uso de cloroquina para tratar la COVID-19

El exministro de Sanidad brasile帽o Marcelo Queiroga ha asegurado este jueves durante una comparecencia ante la Comisi贸n Parlamentaria de Investigaci贸n (CPI), que se encarga de analizar la gesti贸n de la pandemia en el pa铆s, que no autoriz贸 el uso de la cloroquina para tratar la COVID-19.

En una serie de declaraciones al ser preguntado por los senadores, Queiroga ha insistido en que no tiene conocimiento sobre la distribuci贸n del medicamento y ha aseverado que no recibi贸 directrices algunas sobre este asunto por parte del presidente, Jair Bolsonaro.

En el marco de su comparecencia, que se ha visto interrumpida brevemente por una disputa entre varios senadores, el exministro no ha matizado no obstante su opini贸n sobre el uso del f谩rmaco en este tipo de pacientes.

Adem谩s, ha dicho no estar al corriente de la llamada por muchos "consejer铆a paralela" al Ministerio de Sanidad de Bolsonaro, seg煤n informaciones del portal de noticias G1. "No estoy al tanto de la consejer铆a paralela; paso la mayor parte de mi tiempo en el Ministerio, no estoy al tanto", ha aseverado.

Sin embargo, ha reiterado la importancia de vacunar a la poblaci贸n en el que ha sido uno de los pa铆ses m谩s golpeados por la pandemia. "Tenemos que orientar a la poblaci贸n para que se adhiera a las medidas no farmacol贸gicas, que son sencillas", ha dicho antes de hacer hincapi茅 en la necesidad de utilizar las mascarillas.

As铆, ha afirmado que hay que "invertir mucho en vacunar a la poblaci贸n" puesto que "la soluci贸n a la pandemia" radica en las vacunas. En este sentido, ha aclarado que el Gobierno ha comprado unos 430 millones de dosis.

La comisi贸n tiene previsto escuchar tambi茅n este jueves al presidente de Anvisa, Antonio Barra Torres, en relaci贸n con la gesti贸n de la pandemia por parte de la Administraci贸n Bolsonaro.

El CPI ya ha interrogado a los exministros de Sanidad Nelson Teich y Luiz Henrique Mandetta, quienes abordaron a su vez la cuesti贸n de la cloroquina. Teich, por su parte, se帽al贸 el mi茅rcoles que present贸 su dimisi贸n en mayo de 2020 porque "no ten铆a libertad para dirigir" y adem谩s ten铆a diferencias con Bolsonaro sobre el uso de la cloroquina.

"Sin libertad para dirigir el Ministerio de acuerdo con mis propias convicciones, opt茅 por dejar el cargo", declar贸 ante la comisi贸n. Teich explic贸 que tom贸 la decisi贸n tras percatarse "de que no tendr铆a la autonom铆a y el liderazgo que cre铆a indispensable para el ejercicio del cargo".

El exministro Mandetta, por otra parte, acus贸 al presidente brasile帽o de presionar a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) para hacer pasar la cloroquina como f谩rmaco eficaz contra el coronavirus.

Mandetta, que abandon贸 el Ministerio de Sanidad tambi茅n por sus diferencias con Bolsonaro, ha sido el primero en comparecer ante el CPI. "Estaba dentro del Palacio de Planalto cuando me hicieron saber que hab铆a una reuni贸n, de la que no fui informado, en la que varios ministros y m茅dicos estaban tratando ese negocio de la cloroquina", cont贸 el martes.

Europa Press