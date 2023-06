El exministro del Interior de Colombia denuncia al exembajador Benedetti por las acusaciones de los audios

El exministro del Interior de Colombia Alfonso Prada ha presentado este lunes ante la Fiscal√≠a General una denuncia contra el exembajador en Venezuela Armando Benedetti por un supuesto delito de calumnias en relaci√≥n a unos pol√©micos audios sobre la financiaci√≥n de la campa√Īa presidencial que se han publicado en la prensa.

"Hemos denunciado en la Fiscalía de Colombia las afirmaciones calumniosas de Armando Benedetti, y le solicitamos abrir investigación en su contra por falsas imputaciones", ha anunciado Prada en su cuenta de Twitter.

En aquellos audios, Benedetti acusaba a Prada de haber robado "todo" el Ministerio junto con su mujer, Adriana Barrag√°n, al haber maniobrado para influir en la entrega de contratos p√ļblicos de la cartera que dirig√≠a entonces.

Esas afirmaciones, ha recalcado, "son total y absolutamente falsas", y ha expuesto en la denuncia que durante su paso por el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, "no fue ordenador del gasto" y "mucho menos indicó o sugirió a los funcionarios que sí tenían esa función, absolutamente nada que tuviera que ver con la contratación o gastos del ministerio".

En aquellos audios, publicados por la revista 'Semana', Benedetti, en una conversación con la exjefa de Gabinete Laura Sarabia, reprocha a Petro no haberle recibido cuando se lo solicitó, deslizando que podría dar información que comprometiera al Gobierno.

"Yo hice 100 reuniones(...) 15.000 millones de pesos, es m√°s, si no es por m√≠ no ganan. Entonces, as√≠ sea de hip√≥crita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que t√ļ y el presidente me dieron ayer, (...) lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ah√≠ nos caemos todos", habr√≠a declarado Benedetti en los audios recogidos por la revista.

Rápidamente el exembajador en Venezuela ha salido al paso y ha asegurado que aquellos audios que se publicaron habían sido manipulados y pidió perdón tanto al presidente Petro como a Sarabia por estos "ataques malintencionados" en los que no tiene nada que ver.

La semana pasada, Benedetti y Sarabia renunciaron a sus cargos, despu√©s de que ambos se vieran supuestamente involucrados en las presiones --intercepciones telef√≥nicas ilegales incluidas, que sufri√≥ la ni√Īera de la exjefa de Gabinete, Marelbys Meza, a quien se acus√≥ de haberle robado unos 6.500 euros--.

Sarabia habr√≠a hecho uso de agentes de las fuerzas de seguridad para trasladar a Meza hasta una sala de un edificio inscrito a la Presidencia, donde, seg√ļn denunci√≥, fue sometida a una prueba del pol√≠grafo para descubrir si era responsable de un robo de 31.000 euros, cifra casi cinco veces superior a la denunciada.

