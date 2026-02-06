El exministro francés Lang, citado a declarar por sus vínculos con Epstein, según una fuente

Por Gianluca Lo Nostro

PARÍS, 6 feb (Reuters) -

El viernes aumentó la presión sobre el exministro de Cultura francés Jack Lang para que dimitiera como presidente del Instituto del Mundo Árabe por sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores lo convocara para tratar el asunto.

Lang declaró a principios de esta semana que no tenía conocimiento de la condena por delitos sexuales de Epstein en 2008 cuando se conocieron alrededor de 2012, y describió al financiero como un conocido interesado en el arte y el cine que le presentó el cineasta estadounidense Woody Allen.

El exministro, de 86 años, director del Instituto del Mundo Árabe desde 2013, no ha sido acusado de ningún delito. Lang dijo el miércoles a BFMTV que Epstein no era un amigo, que sabía poco sobre el delincuente sexual condenado, pero que le había parecido "apasionado por el arte, la cultura y el cine".

Sin embargo, los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos la semana pasada plantean dudas sobre la descripción que Lang hace de su relación con Epstein.

Estos muestran que Epstein y Lang mantuvieron una correspondencia intermitente entre 2012 y la muerte del financiero en 2019, que se suicidó en prisión.

En un correo electrónico enviado por Lang a Epstein el 7 de abril de 2017, casi una década después de que el financiero fuera condenado por solicitar los servicios sexuales de una menor, le agradecía a Epstein el "magnífico momento" que había pasado el día anterior.

Lang, que ocupó varios mandatos como ministro de Cultura y Educación entre 1981 y 2002, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

INSTAN A LANG A "PENSAR EN LA INSTITUCIÓN"

Una fuente cercana al presidente Emmanuel Macron dijo que la presidencia y la oficina del primer ministro habían pedido a los ministros pertinentes que convocaran a Lang y le animaran a "pensar en la institución". El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que había convocado a Lang a una reunión el domingo.

El Instituto del Mundo Árabe es una institución cultural y de investigación que promueve el conocimiento del mundo árabe y está situada en París, a orillas del río Sena.

El nombre de Lang aparece más de 600 veces en los archivos de Epstein, según una revisión de los documentos realizada por Reuters.

"No temo nada y estoy limpio como una patena", dijo Lang el miércoles a la emisora de radio francesa RTL.

La filtración de los archivos ha intensificado el escrutinio de las conexiones globales de Epstein con figuras públicas, entre ellas el británico Andrew Mountbatten-Windsor, hermano menor del rey Carlos III, y Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en EEUU.

El lunes, la hija de Lang, Caroline, dimitió como directora del Sindicato Independiente de Productores de Francia después de que salieran a la luz sus propios vínculos con Epstein.

Tanto el padre como la hija niegan haber cometido ningún delito, y Caroline dijo el jueves a BFMTV que solo supo de la condena de Epstein en 2008 después de que él le dijera que lo buscara en Google en 2014.

(Información de Gianluca Lo Nostro, Elizabeth Pineau, John Irish y Dominique Vidalon en París; edición de Richard Lough y Mark Heinrich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)