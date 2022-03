El Experimento de ASICS Revela que Solo una Semana de Inactividad Física Tiene un Impacto Similar al de una Semana de Sueño Interrumpido en Nuestro Estado Mental

Londres--(business wire)--mar. 30, 2022--

Hoy, el impacto de la inactividad física en nuestro estado mental se ha revelado por primera vez en la Carrera Mental (Mind Race) i, experimento de ASICS en el que los deportistas regulares pausaron sus rutinas de ejercicio normales durante una semana. Se descubrió que el impacto en su estado mental era similar a una semana de sueño interrumpido ii, y los participantes informaron un aumento del 23 % en los pensamientos acelerados.

De manera tranquilizadora, los resultados del Estudio de mentes edificantes (Uplifting Minds Study) iii de ASICS, en el que participaron miles de participantes de todo el mundo, demuestran que solo se necesitan 15:09 minutos de actividad física para mejorar nuestro estado mental, incluso después de períodos de inactividad. i

La Carrera Mental: solo una semana de inactividad baja significativamente nuestro estado de ánimo

El profesor Brendon Stubbs, un destacado investigador del movimiento y la mente, supervisó las puntuaciones del Estado mental (State of Mind) iv de participantes sanos v que acordaron pausar sus rutinas regulares de ejercicio durante solo una semana. Los resultados son significativos, ya que tanto su bienestar cognitivo como emocional se ven afectados. Cuando las personas activas dejaron de moverse, su confianza cayó un 20 %; la positividad cayó un 16 %, los niveles de energía se desplomaron un 23 % y su capacidad para hacer frente al estrés se redujo un 22 %.

De hecho, después de solo una semana sin hacer ejercicio, la puntuación general del estado mental de los participantes se redujo en un promedio del 18 %, pasando de un alto 68 sobre 100 cuando estaban físicamente activos a un mediocre 55 sobre 100 cuando dejaron de hacer ejercicio. Los efectos de esta inactividad se capturan en la película experimental La Carrera Mental asics.com/mindrace, siguiendo a un grupo de participantes del estudio.

Solo 15 minutos de actividad pueden mejorar nuestro estado mental

Pero hay buenas noticias. Los participantes fueron monitoreados cuando regresaron a su régimen de ejercicio regular y todos experimentaron mejoras inmediatas en su estado mental, lo que demuestra cuán rápido se pueden revertir los efectos negativos de la inactividad. El profesor Brendon Stubbs también analizó datos de miles de personas que participaron en el Estudio de mentes edificantes de ASICS desde junio de 2021. El Estudio utiliza tecnología de punta para imitar el electroencefalograma (EEG) y capturar el impacto del ejercicio en el estado mental de las personas. Según los datos de todos los deportes y regiones, solo 15,09 minutos de ejercicio pueden afectar significativamente nuestro estado mental.

Al comentar los resultados, el profesor Brendon Stubbs señaló: “Sabemos que el ejercicio es bueno para nuestra salud mental, pero el impacto del descanso y el reinicio del ejercicio es menos claro. Ahora, gracias a la nueva tecnología y la contribución de miles de personas, hemos podido determinar cuánto ejercicio se necesita para generar un impacto mental positivo. Este estudio de ASICS ayuda a cuantificar la cantidad de ejercicio para mejorar la salud mental y hacerla más tangible. Tomarse un tiempo para descansar es muy importante. Este estudio muestra que el bienestar de las personas se recupera muy rápidamente después de un período de descanso cuando las personas reanudan el ejercicio regular nuevamente”.

Gary Raucher, vicepresidente ejecutivo de ASICS en Europa, Oriente Medio y África (EMEA), afirmó: “Nuestra filosofía fundacional está literalmente en nuestro nombre, A nima S ana I n C orpore S ano o una mente sana en un cuerpo sano. Y creemos que nuestro enfoque en los beneficios del deporte y el movimiento, no solo para el cuerpo, sino también para la mente, nunca ha sido más relevante. Sabemos que los últimos dos años han sido duros para el estado mental de muchos. Y aunque no es la respuesta para todos, sabemos que el ejercicio puede marcar la diferencia. Esperamos inspirar a más personas a moverse con ASICS, aunque solo sea por 15,09 minutos para sentir los beneficios en el cuerpo y la mente”.

Para ser parte del Estudio de mentes edificantes en curso de ASICS y ver el impacto del ejercicio en su propio estado mental, visite https://minduplifter.asics.com/

El Estudio de mentes edificantes de ASICS permite a personas de todo el mundo medir el impacto del movimiento en su mente. Usando tecnología de escaneo facial de vanguardia y datos autodeclarados, ASICS ha medido el impacto del ejercicio en miles de mentes de 79 países durante un período de 10 meses.

La Carrera Mental de ASICS, una extensión del estudio de tres semanas, midió lo que le sucedió a la mente de 58 personas que hacían ejercicio regularmente en 21 países cuando dejaron de hacer ejercicio durante solo una semana. Utilizando datos autodeclarados, cuestionarios cualitativos y tecnología de punta, el estudio identificó los efectos tanto de la actividad física como de la inactividad en el bienestar mental de los participantes.

i Estudio La Carrera Mental 2022 de ASICS ii Comparación extraída de Soomi Lee, Pérdida de sueño consecutiva natural y trayectorias diarias de bienestar físico y afectivo, Annals of Behavioral Medicine, 2021, DOI: 10.1093/abm/kaab055iii Estudio Uplifting Minds de ASICS 2021-2022 iv La puntuación Estado Mental (State of Mind) propiedad de ASICS es una calificación de 100 compuesta por 10 métricas emocionales y cognitivas, que incluyen: compostura, resiliencia, positividad, satisfacción, relajación, confianza, el estado de alerta, la calma, el enfoque y la energía. v Voluntarios que pasaron los criterios de selección y dieron su consentimiento para participar. Los criterios de selección incluyeron: adultos (mayores de 18 años), ya físicamente activos (haciendo más de 150 minutos de ejercicio moderado a vigoroso por semana) y dispuestos a dejar de hacer ejercicio durante una semana con la creencia de que no tendría un impacto perjudicial en su salud mental.

