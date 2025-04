El expresidente Bill Clinton regresa a Oklahoma City 30 años después de atentado

OKLAHOMA CITY, Oklahoma, EE.UU. (AP) — Treinta años después del ataque más mortífero perpetrado en Estados Unidos, el expresidente Bill Clinton regresó a la ciudad de Oklahoma el sábado para recordar a las personas que murieron y consolar a los afectados por el atentado.

Clinton era presidente el 19 de abril de 1995, cuando un camión bomba explotó, destruyendo un edificio federal de nueve pisos en el centro de la ciudad de Oklahoma. Pronunció el discurso principal en una ceremonia de conmemoración cerca del Museo Nacional del Memorial de la Ciudad de Oklahoma.

Clinton, ahora de 78 años, fue ampliamente elogiado por cómo ayudó a la ciudad a enfrentar su dolor tras el atentado, que mató a 168 personas, incluidos 19 niños. Afirma que fue un día de su presidencia que nunca olvidará.

"Recuerdo como si fuera hace 30 minutos, venir aquí con Hillary a ese servicio conmemorativo y decir: 'Han perdido demasiado, pero no lo han perdido todo. Ciertamente no han perdido a Estados Unidos, y estaremos con ustedes por tantos mañanas como sea necesario'", dijo Clinton, recordando su primera visita a la ciudad de Oklahoma unos días después del atentado, cuando habló en un servicio conmemorativo para las víctimas. "Creo que hemos mantenido ese compromiso".

Clinton ha visitado el Museo Nacional del Memorial de la Ciudad de Oklahoma numerosas veces en los años desde el atentado y ha pronunciado discursos en aniversarios importantes.

El sábado, Clinton también advirtió sobre la naturaleza polarizadora de la política moderna y cómo tal división puede llevar a la violencia, como ocurrió hace 30 años. Dijo que hay mucho que la nación puede aprender del "Estándar de Oklahoma", un término acuñado para referirse a la respuesta de la ciudad al atentado al unirse en servicio, honor y bondad.

"Hoy, ciudad de Oklahoma, Estados Unidos te necesita", dijo. "Desearía que todos los estadounidenses pudieran ver la vida desarrollarse aquí, escuchando estas historias".

Otros oradores incluyeron al exgobernador de Oklahoma, Frank Keating, y al exalcalde de la ciudad de Oklahoma, Ron Norick, quienes estaban en el cargo cuando ocurrió el atentado. Los familiares de algunas de las personas que murieron en el atentado leyeron los 168 nombres de los fallecidos en el ataque.

La ceremonia del sábado estaba originalmente programada para llevarse a cabo en los terrenos del memorial, pero se trasladó al interior de una iglesia adyacente debido a las fuertes lluvias.

Después de la ceremonia, una procesión de gaiteros del Departamento de Bomberos de la ciudad de Oklahoma condujo a muchos de los asistentes al otro lado de la calle hacia el memorial al aire libre construido en los terrenos donde una vez estuvo el edificio federal. El memorial incluye un museo, una piscina reflectante y 168 sillas vacías de vidrio, bronce y piedra grabadas con los nombres de los fallecidos. Diecinueve de las sillas son más pequeñas que las otras para representar a los niños que murieron.

Entre las principales misiones del memorial está ayudar a las personas a comprender la insensatez de la violencia política y enseñar a una nueva generación sobre el impacto del atentado, dijo Kari Watkins, presidenta y directora ejecutiva del memorial.

"Sabíamos que cuando construimos este lugar algún día llegaríamos a una generación de personas que no habían nacido o que no recordaban la historia", dijo Watkins. "Creo que ahora, no solo los niños están viniendo cada vez más, sino también los maestros que están enseñando a esos niños".

