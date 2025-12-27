El expresidente brasileño Bolsonaro se opera para tratar el hipo, dice su esposa

SAO PAULO, 27 dic (Reuters) -

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue sometido el sábado a "un procedimiento de bloqueo del nervio frénico" para tratar un hipo persistente, informó su esposa Michelle Bolsonaro en redes sociales.

Bolsonaro, de 70 años, fue hospitalizado el pasado miércoles para someterse al día siguiente a otra operación de hernia que transcurrió sin incidentes.

A pedido de sus abogados, fue autorizado por el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes a salir de prisión, donde cumple una condena de 27 años por planear un golpe de Estado.

En un comunicado desde el hospital, apoyó la candidatura presidencial de su hijo Flavio para 2026.

El expresidente enfrenta problemas de salud desde una puñalada que sufrió en septiembre de 2018, durante un acto de campaña presidencial ese año en la localidad de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais.

Bolsonaro ha sido sometido a varias cirugías en la región abdominal tras el apuñalamiento. (Reporte de Maria Carolina Marcello; edición en español de Javier López de Lérida)