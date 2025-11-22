El expresidente brasileño Jair Bolsonaro es enviado a prisión

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se encontraba desde agosto en prisión domiciliaria, fue preso este sábado de forma preventiva, informaron a la AFP uno de sus abogados y fuentes próximas al caso.

Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel por haber conspirado para impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras perder los comicios en 2022.

"Fue preso pero no sé el motivo", dijo el abogado Celso Vilardi.

Fuentes cercanas al caso explicaron que se trata de prisión preventiva y no de la ejecución de su condena.

La Policía Federal informó en un comunicado que "cumplió un pedido de prisión preventiva en cumplimiento de una decisión del Supremo Tribunal Federal", aunque sin mencionar al expresidente.

Por incumplir medidas cautelares, Bolsonaro cumple prisión domiciliaria preventiva desde agosto en su vivienda en un lujoso condominio de Brasilia y está monitoreado electrónicamente.

El expresidente, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, sigue siendo el líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas.

Múltiples cirugías

A mediados de noviembre, la corte suprema rechazó de forma unánime un recurso contra la condena, que establece que debe cumplirse en "régimen cerrado", es decir, en prisión.

Los abogados pidieron el viernes a la corte que el exmandatario pueda purgar su pena en su casa "por razones humanitarias" debido a sus delicadas condiciones de salud.

"La alteración de la prisión domiciliaria tendrá graves consecuencias y representa un riesgo de vida" para Bolsonaro, dijeron en el documento de la petición.

El exmandatario sufre secuelas permanentes de una puñalada en el vientre que recibió en 2018 durante un acto de su campaña a la presidencia.

En la petición al juez, los abogados enumeran las múltiples cirugías a las que ha tenido que someterse desde entonces, la última de ellas en abril.

Como consecuencia, Bolsonaro sufre reflujo e "hipo incontrolable" que le han provocado falta de aire y desmayos, detalla el documento.

Además, mencionan que fue diagnosticado recientemente con cáncer de piel, aunque le removieron las lesiones.

Y recuerdan que existe un antecedente: el expresidente (1990-1992) Fernando Collor de Mello, de 76 años, obtuvo en mayo pasado prisión domiciliaria para una condena de ocho años por corrupción, también por razones de salud.

La defensa adelantó el viernes que presentará nuevos recursos para apelar la sentencia de cárcel contra Bolsonaro.

El período para hacerlo vence el lunes.

