El expresidente de Corea del Sur Yoon planeó ley marcial para eliminar rivales, según investigación

SEÚL, Corea del Sur (AP) — El depuesto presidente conservador de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, conspiró durante más de un año para imponer la ley marcial con el fin de eliminar a sus rivales políticos y monopolizar el poder, concluyeron los investigadores el lunes.

El decreto de ley marcial de Yoon en diciembre de 2024 duró apenas unas horas y resultó en su rápida caída.

El fiscal independiente Cho Eun-suk, quien anunció el resultado de la investigación de seis meses, también acusó al expresidente y a sus aliados militares de ordenar operaciones contra Corea del Norte en un intento deliberado de avivar tensiones y justificar sus planes para declarar la ley marcial.

A pesar de la falta de una respuesta seria de Corea del Norte, Cho dijo que Yoon declaró la ley marcial al calificar a la legislatura controlada por progresistas como "fuerzas antiestatales" que debían ser eliminadas urgentemente.

No hubo una reacción inmediata de Yoon, quien está en la cárcel mientras enfrenta juicios por cargos de rebelión. Yoon ha mantenido firmemente que su declaración de ley marcial fue un intento desesperado de obtener apoyo público para su lucha contra el principal partido de oposición, el progresista Partido Democrático, que obstruyó su agenda.

Mientras tanto, la policía allanó la sede de la Iglesia de la Unificación el lunes mientras investigan acusaciones separadas de soborno contra más políticos. Una investigación independiente que involucra a la esposa de Yoon y a la iglesia lleva en marcha varios meses.

Provocando deliberadamente a Corea del Norte

Cho dijo que Yoon y sus colaboradores militares habían planeado imponer la ley marcial desde antes de octubre de 2023 y que reorganizaron a los principales mandos militares para colocar a personas afines en puestos clave mientras destituían a un ministro de Defensa que se oponía a su plan. Cho dijo que organizaron cenas para promocionar su plan de ley marcial entre los líderes militares.

Cho afirmó que Yoon, su ministro de Defensa Kim Yong Hyun y Yeo In-hyung, entonces comandante de la agencia de contrainteligencia militar, orquestaron varias operaciones militares contra Corea del Norte desde octubre de 2024. El adjunto de Cho acusó anteriormente a Yoon de ordenar vuelos de drones sobre el Norte, algo de lo que Yoon ha dicho que no fue informado.

El investigador principal dijo que Corea del Norte no tomó represalias probablemente porque estaba ocupada con su apoyo a la guerra de Rusia contra Ucrania y por lo tanto Yoon carecía de bases legales para imponer el gobierno militar, pero siguió adelante en nombre de "erradicar rápidamente las fuerzas antiestatales".

"Yoon Suk Yeol... intentó declarar la ley marcial incitando provocaciones militares por parte de Corea del Norte, pero ese plan fracasó", dijo Cho. "Yoon declaró la ley marcial de emergencia para monopolizar y mantener el poder tomando el control de las ramas legislativa y judicial y eliminando a sus oponentes políticos".

En un caso que mostró la gravedad de las operaciones de Yoon contra sus oponentes, Cho dijo que Yoon llamó a su principal rival del Partido del Poder Popular, Han Dong-hun, "un comunista" y dijo "lo mataré a tiros" en reuniones con generales militares.

Han estaba en desacuerdo con Yoon sobre escándalos que involucraban a la esposa del expresidente.

El decreto de ley marcial de Yoon

Cientos de tropas rodearon el edificio del parlamento e ingresaron a las oficinas de la comisión electoral después de que Yoon declarara la ley marcial en 2024. Miles de personas acudieron a la Asamblea Nacional en ese momento, protestando contra el decreto y exigiendo que Yoon renunciara. Los legisladores lograron entrar al edificio y votaron en contra de la orden de Yoon y luego lo apartaron del cargo a la espera de un juicio político.

La Corte Constitucional dictaminó destituir a Yoon en abril.

El candidato del Partido Democrático, Lee Jae Myung, se convirtió en el nuevo presidente de Corea del Sur mediante una elección anticipada en junio, y nombró a tres fiscales independientes para investigar la ley marcial de Yoon y otras acusaciones contra él, su esposa y otros asociados.

Cho dijo que Yoon y otras 23 personas, incluidos sus principales funcionarios, como el exministro de Defensa Kim, el ex primer ministro Han Duck-soo y el vice primer ministro Choi Sang-mok, han sido acusados por el decreto de ley marcial de Yoon. Algunos mandos militares también fueron arrestados y acusados por fiscales militares.

Escándalo de la Iglesia de la Unificación

La esposa de Yoon, Kim Keon Hee, fue arrestada y acusada por separado por cargos no relacionados con la ley marcial de su esposo, incluido uno de que recibió sobornos a través de un intermediario de un funcionario de la Iglesia de la Unificación que buscaba favores comerciales.

La policía dijo que allanó varias instalaciones relacionadas con la Iglesia de la Unificación, incluida su sede en Seúl y su extenso complejo en Gapyeong, tras acusaciones de que el grupo religioso ofreció dinero y regalos a un rango más amplio de políticos de lo que se pensaba anteriormente, incluidos miembros del Partido Democrático. Los agentes también registraron un centro de detención donde el líder de la iglesia de 82 años, Hak Ja Han, ha estado detenido desde septiembre.

La policía también registró la casa y la oficina de Chun Jae-soo, exministro de Océanos y Pesca de Lee, y las casas del exlegislador del Partido Democrático Lim Jong-seong y Kim Gyu-hwan, un legislador con un predecesor del PPP, por sospechas de que recibieron sobornos de la iglesia.

Chun negó las acusaciones de que recibió sobornos de la iglesia, pero renunció como ministro la semana pasada, diciendo que no quería ser una carga para el gobierno de Lee. Durante una reunión la semana pasada, Lee pidió una investigación exhaustiva sobre las acusaciones de vínculos turbios entre políticos y un grupo religioso, sin mencionar a la Iglesia de la Unificación por su nombre.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.