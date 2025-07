El expresidente de Corea del Sur Yoon Suk Yeol se niega a comparecer a un nuevo interrogatorio

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol se ha negado a comparecer al interrogatorio programado para este lunes por la investigación especial sobre su fallida declaración de ley marcial el año pasado, que acabó costándole el cargo. Los fiscales están preparando una vía alternativa para que comparezca después de que el destituido exmandatario se ausentara a la vista que iba a comenzar a las 14.00 horas (hora local) de este lunes. Según la ley surcoreana, estaba obligado a comparecer pero tenía derecho a guardar silencio. Así las cosas, el investigador especial adjunto Park Ji Young ha informado de que su equipo ha enviado una petición especial al Centro de Detención de Seúl, donde el expresidente se encuentra de nuevo desde el pasado jueves para obligar a que comparezca en las próximas horas. El equipo legal de Yoon se niega a que acuda al entender que "no ha cambiado ninguna circunstancia" que invite a pensar que pueda proporcionar información adicional a los investigadores, informa la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap. Los investigadores especiales señalan al expresidente por una larga serie de delitos, comenzando por abuso de poder, falsificación de documentos oficiales y obstrucción de tareas oficiales durante su declaración de la ley marcial y en los meses posteriores, cuando intentó hacer todo lo posible para impedir su primera detención, llegando a emplear incluso a sus guardaespaldas para bloquear su arresto. El consejo especial también señala al exmandatario por ordenar el borrado de teléfonos secretos de varios implicados en la crisis, como el excomandante Kwak Jong Geun, o el destituido responsable de la defensa militar de Seúl, Lee Jin Woo. El cargo de falsificación remite a la redacción de una falsa declaración de ley marcial que sirvió de corrección a la original, repleta de defectos legales, de acuerdo con los primeros resultados de la investigación especial. Esta nueva versión fue impresa dos días después de la primera, pero acabó destruida a petición del ex primer ministro Han Duck Soo para no agravar el conflicto.