El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte comparecerá ante la CPI el 23 de febrero

El expresidente filipino Rodrigo Duterte, acusado de crímenes contra la humanidad durante su guerra contra los consumidores y traficantes de droga, será interrogado el 23 de febrero por la Corte Penal Internacional (CPI), decidieron el lunes los jueces del tribunal, con sede en La Haya.

Duterte, de 80 años y que dirigió Filipinas de 2016 a 2022, comparecerá en una audiencia de "confirmación de acusaciones", mediante la cual los jueces deciden si los argumentos de las acusaciones en su contra tienen suficiente peso como para justificar un proceso.

"Teniendo en cuenta importantes principios legales, la evaluación médica de expertos independientes y todas las circunstancias relevantes del caso, la Cámara está satisfecha de que Duterte pueda ejercer de manera eficaz el ejercicio de sus derechos procesales", indicó la corte.

Duterte "por lo tanto es apto para participar en el procedimiento previo al juicio", añadió la CPI.

Fiscales de la CPI acusaron a Duterte de tres cargos de delitos de crímenes contra la humanidad, argumentando su participación en al menos 76 asesinatos en el marco de su "guerra contra las drogas".

El primero concierne la supuesta implicación como copartícipe en 19 asesinatos realizados entre 2013 y 2016 cuando Duterte era alcalde de la ciudad de Davao.

El segundo está relacionado con 14 asesinatos de los denominados "objetivos de alto valor" en 2016 y 2017 cuando Duterte era presidente.

Y el tercero se relaciona con 43 asesinatos cometidos durante operaciones contra consumidores de droga de bajo perfil o incitadores al consumo. La fiscalía indica que estos últimos hechos sucedieron en Filipinas entre 2016 y 2018.

Duterte fue detenido en Manila el 11 de marzo, llevado a los Países Bajos esa misma noche e internado desde entonces en el centro de detención de la CPI en la prisión de Scheveningen, en La Haya.

En octubre la Corte rechazó la petición de liberación anticipada presentada por la defensa, argumentando riesgos de fuga y capacidad de influir en los testigos en caso de estar libre.