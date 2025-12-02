El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sale de prisión en EE. UU. tras indulto de Trump

TEGUCIGALPA, Honduras (AP) — El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado el año pasado a 45 años de prisión por ayudar a narcotraficantes a mover 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, fue liberado de prisión tras un indulto del presidente estadounidense Donald Trump, anunció su esposa el martes.

El sitio web de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos mostraba que Hernández fue liberado de la Penitenciaría Federal de Hazelton en Virginia Occidental el lunes y un portavoz de la oficina confirmó su liberación el martes.

El martes temprano, Ana García, esposa de Hernández, agradeció a Trump por indultarlo, en un mensaje que publicó en la red social X.

“Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, afirmó García en su publicación e incluyó una foto del listado de la Oficina de Prisiones para Hernández que indicaba su liberación.

Hernández fue arrestado a petición de Estados Unidos en febrero de 2022, semanas después de entregar el poder a la actual presidenta Xiomara Castro.

Dos años después, un tribunal federal de Nueva York lo condenó a 45 años de prisión por aceptar sobornos de narcotraficantes para que pudieran pasar por Honduras unas 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.

Hernández sostuvo en todo momento que era inocente y víctima de la venganza de los narcotraficantes que ayudó a extraditar a Estados Unidos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.