El expresidente francés Sarkozy contará con la protección de dos agentes durante su estancia en prisión

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, ha informado este miércoles de que el expresidente Nicolas Sarkozy contará con dos agentes de seguridad durante su estancia en prisión, donde entró el martes tras ser condenado a cinco años de cárcel por los fondos recibidos por su campaña de manos del régimen de Muamar Gadafi.

Nuñez ha explicado que la decisión ha sido tomada ante las "amenazas a las que se enfrenta" el exmandatario dado su "estatus" y su pasado político. Así, los dos guardias estarán situados junto a la celda del expresidente para garantizar su seguridad, según informaciones recogidas por la emisora de radio Europe 1.

En este sentido, ha explicado que esta seguridad se mantendrá "todo el tiempo que sea necesario" y mientras resulte "de utilidad". "Esto es algo que se suele hacer. Es un ciudadano como cualquier otro, pero hay amenazas significativas en su contra dado su trabajo. La decisión ha sido tomada y puesta en marcha de forma inmediata", ha explicado después de que Sarkozy haya pasado su primera noche en prisión.

Asimismo, ha explicado que esto ha llevado a las autoridades a utilizar "escolta" para los traslados debido a la presencia de motoristas y periodistas que estaban siguiendo el juicio y su entrada en prisión. "Es un procedimiento común cuando alguien de este perfil es trasladado y existe una amenaza potencial", ha argumentado el ministro.