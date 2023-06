El expresidente Laurent Gbagbo reclama a la comisión electoral inscribirse en las listas para las locales

El expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo ha presentado una reclamación ante la comisión electoral para poder inscribirse en las listas electorales a tres meses de las locales, de las que se encuentra excluido al estar privado de sus derechos cívicos por una condena a 20 años de cárcel por un "robo" en el Banco Central de los Estados de África Occidental (BCEAO) en 2011.

Gbagbo, que regresó al país en 2021 --cerca de una década después de ser detenido y extraditado al Tribunal Penal Internacional (TPI) para ser juzgado por su responsabilidad en la guerra civil que estalló en 2010-- fue perdonado el año pasado por el actual presidente, Alassane Ouattara, si bien no fue amnistiado.

El exmandatario fue finalmente absuelto por el TPI de los cargos por crímenes de guerra y contra la humanidad en la guerra civil, desatada después de que se negara a reconocer su derrota en las urnas frente a Ouattara, si bien la condena contra él por el robo en el BCEAO sigue impactando sobre sus aspiraciones políticas.

Así, ha criticado que su nombre "no figure en la lista electoral con el argumento de la condena en un proceso por el robo en el BCEAO". "Rechazo con vigor estas acusaciones", ha indicado Gbagbo tras presentar su reclamación ante la Comisión Electoral Independiente (CEI), según ha recogido el diario marfileño 'Fraternité Matin'.

"No sé por qué se me juzgó. Ninguna persona me citó y, para que haya un proceso, el acusado debe ser citado. Se le envía una citación al lugar al que reside", ha explicado Gbagbo. "Además, una vez que hubo una sentencia, no me enviaron el fallo", ha manifestado.

"No tengo ningún documento de este proceso, ni antes, ni después", ha señalado Gbagbo, que ha hecho hincapié en que además "existen unos procedimientos para juzgar a un antiguo presidente de la República", tal y como ha informado el portal marfileño de noticias Abidjan.net.

Gbagbo, de 78 años, fue presidente de Costa de Marfil entre octubre del año 2000 y abril de 2011, cuando se vio forzado a abandonar el poder tras ser arrestado por fuerzas leales a Ouattara después de meses de un conflicto que se saldó con la muerte de cerca de 3.000 personas.

El expresidente pasó cerca de ocho años en prisión hasta que el TPI le absolvió en enero de 2019 de los crímenes que se le imputaban, incluidos asesinato, violación y persecución, un proceso en el que fue juzgado junto a su antiguo colaborador Charles Blé Goudé, igualmente exonerado por el tribunal.

Sin embargo, la Fiscalía del TPI presentó un recurso a la absolución de Gbagbo --quien se había convertido en el primer exjefe de Estado en ser juzgado por el tribunal--, alegando que esperaba demostrar una serie de "errores legales y de procedimiento" en el fallo absolutorio. Finalmente, fue absuelto en marzo de 2021, tras lo que las autoridades le devolvieron el pasaporte para que pudiera regresar a Costa de Marfil.

Europa Press