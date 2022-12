El expresidente Mijail Saakashvili interrumpe su tercera huelga de hambre horas después de iniciarla

Recuerda que "no está enfermo por no comer" sino porque "ha sido envenenado"

MADRID, 14 Dic. 2022 (Europa Press) -

El expresidente de Georgia Mijail Saakashvili ha anunciado este miércoles la suspensión de su tercera huelga de hambre tan solo unas horas después de haber anunciado su inicio después de que un tribunal de Tiflis, la capital del país, se negara a permitir su presencia en el juzgado durante la vista judicial para decidir si se suspende o no la sentencia impuesta en su contra.

La decisión, según ha explicado, ha sido tomada después de que los miembros del Parlamento Europeo le hicieran llegar un mensaje en el que le pedían que abandonara la huelga para evitar que las autoridades "lo acusaran de dañar su propia salud".

Así, ha trasladado que, además, los eurodiputados han prometido "movilizar todos los esfuerzos diplomáticos necesarios para garantizar la protección mínima de sus derechos", según ha recogido el portal de noticias Civil. "No estoy enfermo porque no coma, estoy enfermo porque me han envenenado", ha subrayado.

Horas antes, tras anunciar la huelga de hambre, ha manifestado que "se ha descuidado su derecho más básico a asistir a su propio juicio". "Esto es una violación de todas las normas georgianas e internacionales, por lo que me veo obligado a recurrir a una forma extrema de protesta, una huelga de hambre", señaló en una carta.

"Soy consciente de todos los riesgos dado mi estado de salud actual, pero estaré en huelga de hambre hasta que tenga garantías sólidas para al menos incluir un enlace de vídeo a mi proceso. Hay un límite para toda burla y humillación", insistió, según el diario 'Rezonansi'.

Se trata de la tercera vez que Saakashvili recurre a la huelga de hambre como forma de presión, después de las de octubre de 2021 --cuando fue detenido tras ocho años en el exilio-- y febrero de 2022.

Saakashvili fue condenado a tres años de prisión en relación con el asesinato del banquero Sandro Girgvliani y a otros seis años por estar detrás de la paliza dada al diputado Valeri Gelashvili en 2005. Además, está siendo investigado por supuesto abuso de poder durante las protestas contra el Gobierno en 2007.

Los familiares y la defensa de Saakashvili insisten a las autoridades georgianas que permitan su traslado al extranjero para que pueda ser tratado de sus dolencias, especialmente después de que hace unas semanas su abogado, Shalva Jachapuridze, denunciara que se había hallado restos de arsénico en un análisis toxicológico.

Europa Press