El expríncipe Andrés ha dejado su residencia real de Windsor, según la BBC

En medio de nuevas revelaciones sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, el expríncipe británico Andrés abandonó su lujosa casa de Windsor para mudarse a la finca real de Sandringham, en el este de Inglaterra, informó la BBC el martes por la noche.

Según la BBC, el expríncipe abandonó el lunes el Royal Lodge de 30 habitaciones en Windsor, donde ha vivido desde 2003. El Palacio de Buckingham se negó a confirmar la información a AFP.

El expríncipe, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, se encuentra en un alojamiento temporal, Wood Farm Cottage, mientras se remodela su futura residencia permanente en la misma finca, Marsh Farm, informó el tabloide The Sun.

En octubre, el hermano de Carlos III recibió la orden de abandonar la lujosa mansión donde vivió durante más de 20 años con su exesposa Sarah Ferguson, tras ser despojado de sus títulos reales debido a su amistad con Epstein.

La presión sobre Andrés se ha intensificado en los últimos días, implicado en nuevas fotos y correos electrónicos del caso Epstein publicados el viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Entre los nuevos documentos hay fotografías del entonces príncipe Andrés, arrodillado e inclinado sobre una mujer acostada, así como correos electrónicos que invitan a Epstein a Buckingham para hablar en "privado".

Estas revelaciones provocaron la reacción del primer ministro británico, Keir Starmer, quien consideró que el expríncipe debería testificar ante el Congreso estadounidense sobre lo que sabe de los crímenes del financista, condenado en 2008 por solicitar prostitución a una menor y fallecido en prisión en 2019 mientras aguardaba otro juicio por delitos sexuales contra menores.

El hermano de Carlos III ya había sido acusado de agresiones sexuales por la difunta Virginia Giuffre. Pero una segunda víctima de Epstein afirmó, a través de su abogado, que el pederasta estadounidense la había enviado al Reino Unido en 2010 para mantener relaciones sexuales con el entonces príncipe Andrés en el Royal Lodge, cerca del castillo de Windsor.

Un portavoz de la policía local británica, la Thames Valley Police, dijo el martes por la noche que iba a "examinar esta información", pero que ni esta mujer ni su abogado se habían puesto en contacto con los oficiales.