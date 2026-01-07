El exseleccionador inglés Kevin Keegan padece un cáncer

El exseleccionador de Inglaterra Kevin Keegan fue diagnosticado con cáncer, informó este miércoles su familia en un comunicado.

"Kevin Keegan ingresó recientemente en el hospital para someterse a un examen profundo después de síntomas abdominales persistentes. Esas pruebas revelaron un cáncer, por lo que Kevin seguirá un tratamiento", indicó la familia en un comunicado divulgado por el Newcastle, uno de sus antiguos clubes.

Las Urracas, de la Premier League, club dirigido por Keegan en los años 1990, le deseó una "pronta y completa recuperación".

Keegan, de 74 años, jugó en el Liverpool, el Hamburgo y el Newcastle entre otros. Con la selección inglesa marcó 21 goles en 61 partidos.

Como entrenador, dirigió al Newcastle en dos etapas, y en 1996 estuvo cerca de conquistar la Premier League con las Urracas.

En 1999 tomó las riendas de los Three Lions de Inglaterra, pero apenas estuvo un año en el cargo.