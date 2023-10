Reconoce que habló con el hermano de la jugadora pero dice que no recibió instrucciones

El exseleccionador español femenino de fútbol Jorge Vilda ha negado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional que coaccionase a la futbolista Jennifer Hermoso y a su entorno a raíz del beso que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales propinó a la jugadora en la entrega de trofeos del Mundial en Sídney (Australia).

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que Vilda ha negado que recibiese instrucciones o que presionase al hermano de la jugadora, aunque sí que ha reconocido que se acercó para hablar con él en el avión de vuelta del propio Mundial.

Las mismas fuentes indican que Vilda ha detallado ante el magistrado que si se acercó al hermano de Hermoso fue porque tiene mucho cariño a la jugadora.

Por su parte, el director de marketing de la RFEF, Rubén Rivera, también ha negado que participase en las coacciones que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Francisco de Jorge.

Rivera habría explicado que su trabajo era trasladar la información de la RFEF a las propias jugadoras. Además, ha negado que hablase con Rubiales o que éste le diese ningún tipo de indicación.

Vilda, que fue destituido el pasado 5 de septiembre, ha llegado en torno a las 09.45 horas al tribunal y ha salido dos horas más tarde de sede judicial. Cabe recordar que el hermano de Hermoso aseguró ante el juez que recibió presiones por parte del propio Vilda tras el beso de Rubiales.

La propia Hermoso, en su primera declaración ante la Fiscalía --adelantada por el programa 'Código 10'-- también denunció coacciones del propio Vilda, del que aseguró que "estaba dando vueltas al avión para intentar hablar" con su familia.

"Me dicen que (Vilda) lleva dando dos vueltas al avión para seguramente hablar con mi familia. Y pues (fue) a la tercera, porque mi hermano estaba dormido. Dicen que pasó una vez, pasó otra, hasta que ya le vio despierto y se puso a hablar con mi hermano. Ya me dijo ahí mi compañera Misa (Rodríguez) que estaba hablando Jorge con mi familia", aseguró ante la teniente fiscal de la AN, Marta Durántez.

Las mismas fuentes también han señalado que Rivera aportó el pasado viernes al Juzgado decenas de mensajes de WhatsApp que habría intercambiado con varias jugadoras de la selección española femenina.