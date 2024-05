El extesorero de una facción del partido del Gobierno admite fraude en la recaudación de fondos políticos

El extesorero de una destacada facción del partido del Gobierno japonés dirigida en su día por el asesinado primer ministro del país, Shinzo Abe, ha admitido este viernes que defraudó casi cuatro millones de euros durante las campañas de recaudación de fondos políticos entre 2018 y 2022.

En su comparecencia de este viernes ante un tribunal de Tokio, Junichiro Matsumoto ha reconocido que no declaró, durante ese periodo, unos 670 millones de yenes (3,9 millones de euros) procedentes de campañas de recaudación de fondos para la facción del Partido Liberal Democrático (PDL) liderada por Abe, informa el 'Asahi Shimbun'.

Matsumoto rechazó otras acusaciones, como que tuviera conocimiento de fondos adicionales no declarados de diputados a título individual entre 2018 y 2019, pero ha admitido que sí que dio orden a las oficinas de los diputados de que no declararan los fondos investigados. Los ayudantes de los diputados acataron sus órdenes sin hacer preguntas y no eran conscientes de la naturaleza ilegal de sus decisiones, ha añadido.

El escándalo sobre la financiación de la facción de Abe ha puesto en tela de juicio un sistema por el cual el tesorero de grupo, la bancada más amplia del partido del Gobierno japonés, "premiaba" a sus diputados con dinero no declarado en estos eventos de recaudación.

La comparecencia de Matsumoto ha durado apenas una hora y no ha respondido a cuestiones que han provocado el enfado de buena parte de la población japonesa, como el posible papel jugado por el ex primer ministro Yoshiro Mori (2000-2001) en una trama que abarca décadas de historia de la facción.

En el apogeo de su poder, la facción de Abe, el Consejo de Estudios Políticos Seiwa, llegó a contar con hasta 100 representantes contando las dos cámaras del Parlamento japonés. El escándalo llevó al actual primer ministro del país, Fumio Kishida, a dar ejemplo con la disolución de su propia facción parlamentaria, lo que llevó poco después al grupo de Abe a iniciar el mismo procedimiento.

