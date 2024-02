El extrabajador de UGT-A Roberto Alejandro Macías ha testificado este martes en el juicio que celebra la Audiencia hispalense contra el ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical, por presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, que UGT-A orquestó un sistema de "facturas falsas" con cargo a las subvenciones autonómicas, gracias al cual cosechaba un "bote" o "fondo de reptiles" con el cual sufragar gastos no imputables a las ayudas.

Así lo ha manifestado este antiguo empleado de UGT Andalucía, condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos al haber filtrado a medios de comunicación, pero no a la Policía o las instancias judiciales, "información reservada y sensible" de la trama ahora sometida a este juicio, promovido contra el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Chapín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea; y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

Tiempo atrás, recordémoslo, el juez instructor Juan José Vélez decretó el sobreseimiento de las actuaciones respecto al exsecretario general del sindicato Manuel Pastrana, dada su "situación de incapacidad sobrevenida", así como con relación a otras siete personas.

Concierto con los proveedores

Según el Juzgado de Instrucción número nueve, entre 2009 y 2013 mediaron "procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores, a fin de que pudieran facilitar al sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias", incurriendo en ello en "la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido", que eran "la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado".

En ese sentido, este extrabajador de UGT-A empleado en el Departamento de Compras ha narrado que la organización sindical generó un sistema de "facturas falsas" con cargo a las subvenciones de la Junta de Andalucía, cuya elaboración encargaba a parte de las empresas proveedoras de la entidad. Estas sociedades proveedoras, según ha dicho, "inflaban" las facturas por indicación del sindicato para que el mismo pudiese justificar ante la Administración andaluza el gasto en "un servicio no prestado o realizado por un importe inferior".

El "excedente" económico"

Tal extremo, según ha precisado, derivaba en un "excedente" económico fruto de la diferencia entre la cuantía reflejada en la factura del proveedor y el dinero efectivamente pagado, o sea un "bote" económico que el sindicato, según sus palabras, empleaba para sufragar "bienes o servicios que no podía imputar a las subvenciones", desde "destornilladores a merchandising para la actividad sindical".

Es decir que se trataba algo similar a "un fondo de reptiles", según ha dicho parafraseando al exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, fallecido en 2020 tras ser condenado por prevaricación y malversación por la Audiencia de Sevilla por el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos sufragados por la Junta de Andalucía y las ayudas arbitrarias a empresas.

(((habrá ampliación)))