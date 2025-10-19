El extremista Ben Gvir exige a Netanyahu que reanude sus ataques "a plena potencia" contra Gaza

MADRID, 19 Oct. 2025 (Europa Press) - El ministro de Seguridad Interior de Israel, Itamar Ben Gvir, ha reclamado al Gobierno israelí que se olvide del alto el fuego y reanude la campaña militar en Gaza "a plena potencia" tras declarar su convencimiento de que el movimiento islamista Hamás no tiene intención alguna de respetar el actual cese de hostilidades. Ben Gvir, líder del ultraderechista partido Poder Judío y aliado imprescindible de Netanyahu para preservar el poder, ha publicado este domingo un mensaje en su cuenta de la red social X en el que denuncia la "falsa creencia de que Hamás vaya a cambiar de actitud o a respetar siquiera un posible acuerdo de paz". Este exceso de confianza, ha manifestado, "representa, para sorpresa de nadie, un peligro para la seguridad de Israel" por lo que "esa organización terrorista nazi", en referencia a Hamás, "debe ser destruida, y cuando antes mejor". "Exhorto al primer ministro israelí a que ordene a las Fuerzas de Defensa de Israel a que reanuden por completo los combates en la Franja de Gaza a plena potencia", ha indicado en su mensaje. La declaración de Ben Gvir, conocido por sus incendiarios comentarios y por sus provocadoras incursiones en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén para enfurecer a la comunidad musulmana, se produce tan solo un día después de que el ministro asegurara en el programa 'Meet The Press' del Canal 12 de la televisión israelí que le había dado a Netanyahu un plazo no especificado para desmantelar Hamás y decretar la pena de muerte para los terroristas. En las mismas declaraciones, Ben Gvir amenazó, como ha hecho en otras ocasiones, con abandonar el Gobierno si no se cumplían sus exigencias.