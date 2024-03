El exvicepresidente de Estados Unidos Mike Pence ha afirmado este viernes que no puede respaldar con "buena conciencia" la candidatura de su anterior compañero de fórmula, el expresidente Donald Trump, en su camino a la Casa Blanca para las elecciones de noviembre de 2024.

"Durante mi campaña presidencial dejé claro que había profundas diferencias entre el presidente Trump y yo en una variedad de temas, y no solo con respecto al deber constitucional que ejercí el 6 de enero", ha explicado este viernes durante una entrevista con la cadena Fox News.

Pence ha resaltado que el magnate se ha alejado de su compromiso de enfrentar la deuda y que ha empezado a "rehuir" su defensa de la "santidad de la vida humana", en alusión al aborto. Asimismo, ha señalado sus disconformidad con respecto a los últimos comentarios sobre China y su oposición a la prohibición de TikTok.

No obstante, ha señalado que está "increíblemente orgulloso del historial" de la Administración Trump, ya que hizo a Estados Unidos "más próspero" y "más seguro". "No debería sorprender que no respalde a Donald Trump este año", ha señalado.

Pence, junto con la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, es uno de los pocos rivales en las primarias que se han negado a respaldar al expresidente Trump. El entonces compañero de fórmula del magnate se retiró de la carrera presidencial en octubre tras iniciar su campaña en junio con la promesa de ejercer "un liderazgo fuerte".

El exvicepresidente fue clave para la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que fue elegido Joe Biden a pesar de las denuncias de fraude planteadas por Trump, quien hoy enfrenta cuatro cargos federales por ello.