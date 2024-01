El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha defendido "lo común" este lunes 1 de enero, 30º aniversario del alzamiento guerrillero de 1994, durante un acto celebrado en Ocosingo, en el estado de Chiapas, en el sur de México.

"La propiedad debe de ser del pueblo y común, y el pueblo tiene que gobernarse a sí mismo", ha declarado el subcomandante Moisés, portavoz EZLN, en lengua tseltal, según recoge el diario mexicano 'La Jornada'. "Estamos solos, como hace 30 años. Porque solos hasta ahorita hemos descubierto ese nuevo camino que vamos a seguir: el común", ha proclamado.

"Invitamos a los hermanos a que si quieren venir compartamos nuestras ideas, a ver cuál es la más mejor para la vida. Nosotros lo que estamos diciendo es que quien trabaja, come, y quien no trabaja que coma su billete y su moneda, a ver si con eso se satisface su necesidad de hambre", ha agregado.

En cuanto al futuro de la lucha armada, Moisés ha destacado que "no necesitamos matar a los soldados y a los malos gobiernos, pero si vienen, nos vamos a defender".

Durante las dos jornadas de celebración ha habido obras de teatro, conciertos, bailes y poesías corales. Han contado además con un desfile militar de miles de uniformados y la presencia de un importante número de jóvenes simpatizantes de la organización zapatista, así como con representación internacional.

La celebración comenzó a las 22.30 horas del 31 de diciembre con un desfile festivo en el Caracol de Dolores Hidalgo, levantado sobre tierras recuperadas e inaugurado hace tres años. En primera fila, una hilera de sillas vacías con el cartel "Los ausentes".

"No están las desaparecidas y desaparecidos. No están las presas políticas ni presos políticos. No están las asesinadas y asesinados. No están los jóvenes y jóvenas asesinadas. No están las niñas y los niños asesinados. No están nuestros tatatatarabuelos, los que lucharon hace más de 500 años, pero también no están nuestros compañeros caídos, que ya cumplieron su deber", ha exlpicado el subcomandante Moisés.

En esta ocasión no ha habido comunicado por escrito ni ha estado presente el ahora capitán 'Marcos', quien en 1994 entonces como subcomandante fue la cara visible del levantamiento armado.