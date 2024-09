El fabricante checo de trenes skoda sopesa fusionarse con la española talgo, según el economista

9 sep (Reuters) - El fabricante checo de trenes Skoda está interesado en una posible fusión con la española Talgo , después de que el Gobierno español rechazara una opa presentada por un consorcio húngaro, informó el lunes el diario El Economista, citando al director general de Operaciones, Zdenek Svata.

Svata no especificó los detalles de la posible fusión, ni si su empresa presentaría una oferta formal por las acciones de Talgo, mostró el periódico.

Un portavoz de Skoda no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. El grupo checo, que no está relacionado con el fabricante de automóviles propiedad de Volkswagen, dijo en julio que no tenía intención de presentar una contraoferta por Talgo, sino que buscaba combinar las actividades industriales de ambas empresas.

Los comentarios de Svata se producen después de que el consorcio húngaro Ganz-Mavag retirara el mes pasado su oferta de adquisición del fabricante español de trenes tras el veto del Gobierno español a la operación. (Información de Matteo Allievi; edición de Inti Landauro y Louise Heavens; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

