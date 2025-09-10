LA NACION

El fabricante taiwanés de microchips TSMC facturó 9459 millones de euros en agosto, un 33,8% más

El fabricante taiwanés de microchips TSMC facturó 9459 millones de euros en agosto, un 33,8% más

El fabricante taiwanés de microchips TSMC facturó 9459 millones de euros en agosto, un 33,8% más

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), uno de los mayores fabricantes mundiales de microchips, registró en agosto una facturación de 335.772 millones de dólares taiwaneses (9459 millones de euros), lo que representa una mejora del 33,8% en comparación con el mismo mes de 2024. Sin embargo, la cifra de ingresos de agosto también equivalió a una subida más leve del 3,9% frente a lo contabilizado durante el mes inmediatamente anterior. Los ingresos que se anotó TSMC en los ocho primeros meses del año ascendieron a 2,432 billones de dólares taiwaneses (68.513 millones de euros), un 37,1% por encima de las ventas del mismo periodo de 2024. TSMC se está viendo especialmente impulsada por el 'boom' de inteligencia artificial (IA) que está recorriendo el mundo por su papel en la producción de componentes de compañías como la estadounidense Nvidia.

