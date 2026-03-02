El famoso jefe de la mafia siciliana Nitto Santapaola muere en prisión a los 87 años

ROMA, 2 mar (Reuters) - Benedetto "Nitto" Santapaola, un famoso jefe de la mafia siciliana que llevaba más de tres décadas en prisión, falleció a los 87 años, según informaron el lunes dos fuentes cercanas al asunto.

Santapaola, que fue detenido en 1993 y cumplía varias cadenas perpetuas por asesinato y otros delitos, murió en una prisión de alta seguridad en Milán, según una de las dos fuentes.

El Ministerio de Justicia italiano no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Santapaola, conocido como "il cacciatore" (el cazador) o "il licantropo" (el hombre lobo), lideró la mafia en la ciudad de Catania, al este de Sicilia, desde finales de la década de 1970 hasta principios de la de 1990.

Fue juzgado y condenado como uno de los instigadores de los asesinatos en 1992 de Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, dos de los fiscales antimafia más famosos de Italia. (Reporte de Alvise Armellini y Angelo Amante; edición de Cynthia Osterman; editado en español por Daniela Desantis)