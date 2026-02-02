El favorito de la F1 Russell espera que Verstappen vuelva a la lucha

Por Alan Baldwin

2 feb (Reuters) - George Russell, de Mercedes, restó importancia el lunes a la etiqueta de favorito de la Fórmula Uno y dijo que esperaba que el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen, de Red Bull, siga siendo una amenaza para él esta temporada

Mercedes, que quedó muy por detrás de McLaren el año pasado, se mostró muy fuerte desde el principio en las pruebas de la semana pasada, en las que acumuló muchos kilómetros, y Russell reconoció que el coche W17 cumplía todos los requisitos

Aunque claramente satisfecho con cómo se estaban desarrollando las cosas, el británico dijo que Red Bull, que ha asumido el enorme reto de construir su propia unidad de potencia tras separarse de Honda, también había destacado

"Nos ha sorprendido bastante lo que hemos visto de algunos de nuestros competidores, especialmente en lo que respecta a la unidad de potencia de Red Bull, que parece muy impresionante", dijo a periodistas antes de la presentación online de la temporada de su equipo

"Así que felicitaciones a ellos. Hemos tenido unas pruebas muy fiables, pero tendremos que esperar a ver si el auto está a la altura de las expectativas"

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, claramente tranquilo pero tratando de frenar el optimismo excesivo en una fase tan temprana, lo expresó de forma más directa

"Obviamente, te levantas con más ganas si el automóvil es rápido y las primeras indicaciones que tuvimos fueron positivas, al menos no parece una porquería y estamos en la zona media", dijo el austriaco

"Parece que tenemos algo sobre lo que se puede trabajar"

Las casas de apuestas británicas han situado a Russell como favorito para el título, por delante del vigente campeón de McLaren, Lando Norris, pero el piloto no se ha dejado llevar por eso. "No siento nada al oír eso", dijo Russell. "Como llevo diciendo desde hace mucho tiempo, me siento preparado para luchar por el campeonato del mundo. Tanto si tenemos ese comentario como si no, eso no cambia mi enfoque ni un ápice"

Mercedes mantiene su alineación sin cambios, con Russell acompañado por el italiano Kimi Antonelli, que ya no es un novato y se espera que dé un paso adelante, mientras que el piloto danés Frederik Vesti asumirá el papel de reserva

La temporada comienza en Australia el 8 de marzo.