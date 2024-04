El FBI abre una pesquisa penal sobre el derrumbe del puente de Baltimore, según fuente AP

El FBI realizaba una pesquisa penal sobre el letal derrumbe del puente Francis Scott Key de Baltimore centrada en las circunstancias que lo provocaron y si se habían seguido todas las leyes federales, según indicó una persona familiarizada con el asunto.

La persona no estaba autorizada a comentar detalles de la investigación de forma pública y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Había agentes del FBI a bordo del carguero Dali realizando tareas con autorización judicial, indicó la agencia en un comunicado el lunes.

El Washington Post informó primero sobre la investigación.