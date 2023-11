NUEVA YORK (AP) — Agentes del FBI incautaron teléfonos y una iPad al alcalde neoyorquino Eric Adams esta semana como parte de una investigación sobre la recaudación de fondos de su campaña, confirmó su abogado el viernes.

Las incautaciones se llevaron a cabo después de un evento el lunes por la noche, según una declaración de Boyd Johnson, el abogado del alcalde.

“El lunes por la noche, el FBI se acercó al alcalde tras un evento. El alcalde cumplió de inmediato con la solicitud del FBI y les dio los dispositivos electrónicos”, indicó Johnson en el comunicado. “El alcalde no ha sido acusado de ninguna irregularidad y sigue cooperando con la investigación”.

La incautación de los dispositivos, reportada primero por The New York Times, ocurrió días después de que agentes federales registraron la vivienda en el distrito de Brooklyn de la principal recaudadora de fondos de la campaña de Adams, Brianna Suggs. Ese registro hizo que el alcalde cancelara un viaje que tenía previsto para reunirse con funcionarios de la Casa Blanca en Washington, y en lugar de ello regresó a Nueva York.

Adams no hizo comentarios públicos sobre la incautación de sus dispositivos cuando se reunió con reporteros el miércoles, y dijo que no estaba al tanto de alguna acción indebida por parte de los miembros de su equipo de campaña.

En un comunicado emitido el viernes, Johnson dijo que Adams está comprometido a cooperar con la pesquisa.

“Después de ser informado sobre la investigación federal, se encontró que un individuo había actuado indebidamente hace poco. En el espíritu de transparencia y cooperación, este comportamiento se comunicó de forma inmediata y proactiva a los investigadores”, dijo, sin proporcionar más detalles.

Un portavoz de la fiscalía federal de Manhattan rechazó comentar al respecto.

"Como exintegrante de la policía, espero que todos los miembros de mi personal se apeguen a la ley y cooperen plenamente con cualquier tipo de investigación, y seguiré haciendo exactamente eso. No tengo nada que ocultar”, declaró Adams, excapitán de policía, en un comunicado.

Los fiscales no han dado a conocer cuál es el objetivo de la investigación, pero una orden de registro obtenida por The New York Times indica que las autoridades están examinando si la campaña de Adams conspiró con el gobierno turco para recibir donaciones de fuentes extranjeras, canalizadas a través de donantes prestanombres.

Adams dijo el miércoles que no tenía conocimiento personal de ninguna recaudación de fondos indebida y que no creía tener nada que temer personalmente por la investigación. Ni Adams ni Suggs han sido acusados públicamente de irregularidades.

En aquel momento, el principal abogado del alcalde en el Ayuntamiento había confirmado que el gobierno se estaba comunicando con los fiscales federales, pero se negó a hablar de lo que ello implicaba.