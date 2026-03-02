El FBI investiga la posible conexión terrorista de un tiroteo en Texas que dejó tres muertos

Por P.J. Huffstutter y Jana Winter

1 mar (Reuters) -

El hombre sospechoso de matar a tiros al menos a dos personas e herir a otras 14 en un bar de ‌Austin, Texas, tenía antecedentes de problemas de ‌salud ⁠mental, según informaron las autoridades el domingo, mientras el FBI investigaba una posible conexión terrorista.

El agresor fue abatido en un intercambio de disparos con las fuerzas del orden en el lugar de los hechos, según informó la ​policía.

Las fuerzas ⁠del orden afirmaron ⁠que el sospechoso tenía antecedentes de problemas de salud mental, según una actualización interna del Centro Nacional Antiterrorista revisada por Reuters.

Un agente ​de las fuerzas del orden dijo a Reuters que el tirador llevaba una camiseta con la bandera iraní y ‌la palabra "IRÁN" escrita en verde, blanco y rojo en la parte ​delantera. También llevaba una sudadera con la inscripción "Propiedad de Alá", ​según el agente.

Las autoridades están investigando si el sospechoso actuó motivado por el , según informó el a Reuters.

El tirador fue identificado como Ndiaga Diagne, un ciudadano estadounidense naturalizado procedente de Senegal, según la actualización del Centro Antiterrorista.

Las fuerzas del orden no han revelado públicamente el nombre del tirador ni han identificado un motivo específico. Alex Doran, agente especial interino encargado de la oficina del FBI en San Antonio, dijo a los ​periodistas el domingo: "Había indicios en el sujeto y en su vehículo que apuntaban a una posible relación con el terrorismo".

La Fuerza Conjunta contra el Terrorismo del FBI está colaborando con el ⁠Departamento de Policía de Austin en la investigación, en la que participan miembros de los equipos de respuesta a pruebas y de investigación forense digital de la agencia ‌federal, según dijo Doran en la rueda de prensa del domingo.

El presidente Donald Trump ha sido informado sobre el tiroteo, según dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una publicación en las redes sociales el domingo.

El tiroteo tuvo lugar fuera de Buford's, un popular bar de la calle West 6th Street de Austin, conocida por ser el corazón de la zona musical y nocturna de la ciudad, y por sus camiones de comida, según informan los medios locales.

La jefa de policía de Austin, Lisa Davis, ‌dijo a los periodistas que el agresor condujo varias veces en un SUV alrededor de la manzana donde se encuentra el bar. ⁠En un momento dado, el tirador encendió las luces de emergencia, bajó la ventanilla y utilizó una pistola para disparar a ‌los clientes que se encontraban en la terraza de Buford's y delante del bar, dijo Davis. Después, condujo ⁠hacia el oeste, aparcó el vehículo, salió y comenzó a disparar a las personas que ⁠pasaban por allí, dijo.

Los agentes de policía abatieron al hombre en un cruce cercano, dijo Davis.

Las fuerzas del orden y los servicios de emergencia ya se encontraban en la zona debido a la multitud que suele reunirse allí los fines de semana, dijo Davis. La rapidez de la respuesta salvó vidas, dijo.

El incidente fue el 56º tiroteo masivo en Estados Unidos este año y el que ‌más víctimas ha causado hasta ahora, según datos del Gun ​Violence Archive, que define un tiroteo masivo como un incidente en el que al menos cuatro personas, sin incluir al tirador, resultan heridas o mueren por disparos.

El año pasado hubo 407 tiroteos masivos en Estados Unidos, según los datos del archivo. (Información de P.J. Huffstutter en Chicago y Jana Winter en Washington; información adicional de Federica ‌Mileo en Barcelona; edición de Sergio Non, Paul Simao, Lisa Shumaker y Christian Schmollinger; edición en español de María Bayarri Cárdenas)