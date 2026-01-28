El FBI registra una oficina electoral de Georgia relacionada con las elecciones de 2020, según fuente

Por Jana Winter

WASHINGTON, 28 ene (Reuters) -

La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) está ejecutando una orden de registro en una oficina electoral del condado de Fulton, en Georgia, relacionada con las elecciones de 2020, dijo el miércoles un responsable policial familiarizado con el asunto.

Agentes del FBI fueron vistos entrando en el Centro de Operaciones Electorales del condado de Fulton, dijo Fox News, que informó por primera vez de la búsqueda en una nueva instalación que las autoridades estatales abrieron en 2023.

La investigación está relacionada con las elecciones de 2020, que el presidente republicano Donald Trump perdió ante el demócrata Joe Biden, dijo el responsable.

Representantes de la oficina electoral del condado de Fulton remitieron las consultas a la oficina de asuntos externos del condado, que no devolvió de inmediato una llamada en busca de comentarios.

El condado de tendencia demócrata, sede de Atlanta, respaldó a Biden por un amplio margen en las elecciones de 2020, lo que le ayudó a ganar el estado y la presidencia.

Trump trató sin éxito de anular el resultado, presionando al principal responsable electoral del estado para que le "encontrara" votos que le permitieran reclamar la victoria.

A durante este mes pidió a un tribunal estatal US$6,2 millones en honorarios legales que dijo haber gastado luchando contra los cargos penales de interferencia electoral presentados por el fiscal superior del condado, Fani Willis. (Información de Jana Winter; información adicional de Costas Pitas, Bhargav Acharya, Susan Heavey y Andy Sullivan; edición de Scott Malone; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)