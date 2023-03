El FC Barcelona enfila el título de la Liga F tras golear al Levante y el empate en el derbi madrileño

El FC Barcelona dio un paso de gigante para reeditar el título en la Finetwork Liga F 2022-2023 tras ganar con autoridad al Levante (0-4) y ver como su principal perseguidor, el Real Madrid, se dejaba dos puntos en su empate sin goles en el derbi ante el Atlético de Madrid, en partidos correspondientes a la vigesimoprimera jornada del campeonato.

El Barça no pasó tantos apuros como se preveía en la Ciudad Deportiva de Buñol ante un Levante que le había exigido al máximo en el Johan Cruyff pero que no pudo con la solidez del líder y que ve alejarse la segunda plaza liguera.

El conjunto catalán tiró de solvencia para golear a un rival que llevaba diez victorias seguidas y que le aguantó hasta el cuarto de hora final. Aitana Bonmatí dio ventaja al filo de la media hora y aunque las 'granotas' mantuvieron sus opciones otro gol de la centrocampista en el tramo final acabó con su resistencia y Claudia Pina y Fridolina Rolfo sentenciaron.

La derrota del Levante no fue del todo aprovechada por el Real Madrid, que no se pudo despegar más en la pelea por la segunda plaza tras empatar sin goles en un derbi insulso ante el Atlético de Madrid, donde destacó la titularidad en las visitantes de la colombiana Linda Caicedo. El equipo de Alberto Toril aumenta a seis puntos la renta sobre el Levante, mientras que el de Óscar Cano se queda a diez de la tercera plaza.

Además, el Madrid CFF, quinto, no sacó partido del empate colchonero al caer 5-2 en su visita a la UDG Tenerife, mientras que sí lo hizo el Valencia, sexto, al ganar 0-2 al Athletic Club. En cambio, el Sevilla no logró pasar del empate (1-1) en su visita al Levante Las Planas y la Real Sociedad no pudo con el Real Betis (0-0).

En cuanto a los duelos directos de la parte baja, el Deportivo Alavés Gloriosas salió del puesto de colista al ganar 2-1 al Sporting Club Huelva, por lo que el nuevo 'farolillo rojo' de la tabla es el Alhama que perdió 3-1 en el duelo directo al Villarreal.

Europa Press