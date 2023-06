El FC Barcelona es 'supercampeón' de Liga con los títulos de sus 6 equipos profesionales

El equipo de fútbol sala logró este viernes el pleno de los equipos profesionales del FC Barcelona al ganar los respectivos títulos de Liga en esta temporada 2022/23, que ya es histórica para una entidad blaugrana que se enorgullece de ser el "mejor club polideportivo" del mundo y de hacer un 6 de 6 que venía persiguiendo desde hace tiempo, sobre todo con un presidente, Joan Laporta, que intenta pese a la crisis económica del club priorizar esa parte polifacética.

El FC Barcelona es 'més que un club' por muchos motivos y, uno de ellos, es que es una entidad polideportiva desde prácticamente sus inicios. No se entiende el FC Barcelona sin sus secciones profesionales, ya que el balonmano o el hockey patines han sido claros dominadores, en varias épocas, no ya de los campeonatos nacionales sino también en Europa. De ahí que el logro de este 2023, el de conseguir ganar todas las Ligas en sus equipos profesionales, refuerce ese 'ADN'.

Históricamente, los equipos de fútbol, baloncesto, balonmano y hockey patines ganaban con más o menos asiduidad. Posteriormente, el fútbol sala se sumó a esa fiesta y, desde hace algo más de una década, también el equipo de fútbol femenino -sección profesional en la entidad blaugrana desde 2002-- es origen de éxitos, títulos y festejos.

En 2012, cuando el fútbol femenino ganó su primera Liga, el resto de secciones profesionales, excepto una, también conquistaron sus respectivas Ligas; falló el equipo de fútbol, entrenado por Pep Guardiola y que venía de ganar el año anterior y volvió a recuperar el cetro en 2013, con el fallecido Tito Vilanova en el banquillo. Pero, en 2012, fue el único Barça no ganador de Liga.

Durante la última década, el Barça ha tenido una media de 3,7 títulos ligueros entre sus 6 equipos profesionales. El peor año fue 2017, cuando sólo el balonmano y el hockey patines --los dos más laureados en la historia del club-- ganaron sus campeonatos. Y, antes de la machada de este 2023 con las 6 Ligas haciendo el completo, el mejor año había sido 2021, con 5 (de nuevo, todos menos el fútbol masculino).

La gesta de este año la empezaron el fútbol femenino y el balonmano. El equipo de Antonio Carlos Ortega es claro dominador en ASOBAL, donde apenas tiene rival. Escenario que se repite desde 2011, enlazando títulos ligueros desde entonces y ganando con varias jornadas de antelación. Algo similar vivió este año el Barça Femení en la Liga F, con título prematuro y 10 puntos de margen sobre el Real Madrid femenino, dejándose llevar en las últimas semanas para preparar el exitoso asalto a la 'Champions'.

Tampoco el hockey patines falló a su cita con la OK Liga. Los de Edu Castro, que perdieron su hegemonía en 2022 ante el Liceo, recuperaron el campeonato doméstico para ayudar, como sección con más títulos del club, a este particular hito.

Esta vez, para evitar repetir el escenario de 2012 o 2021, el primer equipo de fútbol masculino, el 'santo y seña' del FC Barcelona y origen de todo, ganó LaLiga Santander. Los de Xavi Hernández no fallaron, en esta ocasión. Con un campeonato muy regular, basado en una gran defensa y en los goles del 'Pichichi' Robert Lewandowski, el Barça ganó su primera Liga después de tres años de sequía.

El penúltimo título fue especial. El baloncesto, equipo blaugrana que más está sufriendo en estos últimos años, se quitó muchas 'espinas clavadas' de encima superando en la final del 'Playoff' al Real Madrid por la vía rápida, con un 3-0 gracias a dos victorias en el Palau Blaugrana y una última, la decisiva, en el WiZink Center. Triunfo con sabor a despedida y a fin de era; la de Nikola Mirotic.

Por último, pero no menos importante, llegó el título liguero del fútbol sala al superar, también sin fallo, al Jaén. El tercer duelo, este viernes, empezó con un 2-0 a favor de los andaluces pero los jugadores de Jesús Velasco remontaron hasta el 2-5 final para lograr su tercera Liga consecutiva y seguir labrando una era blaugrana.

Europa, el gran 'pero' del fc barcelona

No todo es gloria en 'Can Barça'. El gran debe es Europa, donde el 6 de 6 no se ha dado nunca. En 2015, cuando el equipo de fútbol masculino logró su última 'Champions', el club ganó tres Copas de Europa con los éxitos del balonmano y el hockey patines. Ese 3 de 6 es el tope histórico.

Este 2023 el equipo de Xavi Hernández ni siquiera superó, igual que en 2022, la fase de grupos. El baloncesto y el balonmano, pese a llegar a las respectivas 'Final Four', no tuvieron éxito. El hockey patines, con 21 títulos europeos, fue apeado por el Oporto en semifinales y el fútbol sala no pasó esta vez de la Ronda Élite.

Así que la alegría, tan inmensa como única, la dio el Barça Femení al conquistar en Eindhoven, con remontada incluida ante el Wolfsburgo, su segunda 'Champions' en tres años, tras la de 2021 ante el Chelsea.

Europa Press