El FC Barcelona, con un total de tres premios, entre ellos el de 'MVP' para Aitana Bonmatí, fue el gran protagonista de la III edición de la Gala Femenina del Fútbol Europeo del diario 'Mundo Deportivo' celebrada este lunes en Barcelona.

La recién proclamada Balón de Oro sumó un reconocimiento más en este 2023 al llevarse el 'Trofeo MVP' y reconoció en su discurso que "era muy complicado de niña poder soñar en ganar la Champions, el Mundial, y dedicarse a ser jugadora de fútbol profesional y jugar para el Barça y con compañeras de nivel 'top'".

"Ha pasado todo muy rápido desde el día del Balón de Oro. Fue un día único en mi vida, está claro, y he aterrizado aquí y no he parado a tener cosas, así que todavía estoy una nube. Pero como digo siempre esto no hubiera sido posible sin todos los éxitos colectivos que hemos conseguido tanto a nivel de club y selección", añadió al catalana.

La internacional dio "las gracias" al FC Barcelona "por todo lo que ha apostado" por las jugadoras y no escondió que también ha pasado por "momentos duros". "Sin ellos no tienes esa capacidad de resiliencia, de superarte, así que estoy agradecida de esos momentos que también me han hecho llegar a ser la que soy a día de hoy", afirmó.

"A las niñas de hoy en día les digo que les estamos dejando un camino mejor, pero que está claro que todavía queda mucho por hacer y que seguimos luchando para conseguir esta igualdad, para tener unas mejores condiciones, para que ellas en el futuro tengan estas condiciones tan merecidas. Y que aprovechen la oportunidad porque nosotras cuando éramos pequeñas estas oportunidades las veíamos muy lejos y ahora sí que son una realidad", sentenció la de Sant Pere de Ribes.

También fue reconocida la selección española con el 'Trofeo Extraordinario' por la histórica conquista del Mundial el pasado verano, un galardón que fue recogido por la seleccionadora Montse Tomé, que recalcó que "no hay sólo una clave" para hablar de este éxito.

"Hay muchas, sobre todo el talento de estas grandísimas jugadoras, la capacidad que tienen, y el grandísimo trabajo que hay detrás de tantos años de tantísimas personas", advirtió la asturiano, que sabe que han empezado "de cero" en su pelea por estar por primera vez en unos Juegos Olímpicos.

La entrenadora destacó que "hay grandísimas selecciones" y que la española tiene que "seguir trabajando duro". "Nadie nos ha regalado nada ni nos lo va a regalar, hay que aprovechar este talento y trabajar todos juntos por seguir evolucionando el fútbol femenino en nuestro país", sentenció.

Además, en la gala también fueron premiadas las jugadoras del FC Barcelona Patricia Guijarro, con el 'Trofeo Talento', y Fridolina Rolfö, con el 'Trofeo Impacto Internacional', mientras que la delantera zambiana Racheal Kundananji (Madrid CFF) y la argentina Estafanía Banini (Atlético) se llevaro el 'Trofeo al Mejo Gol' y el 'Trofeo Valores del Deporte', respectivamente. Lisa Klaveness, exfutbolista noruega, fue distinguida con el 'Trofeo Leyenda', y la eslovena Zara Kramzar con el 'Trofeo Talento'.