El FC Barcelona, la Real Sociedad y la UD Granadilla se clasifican para cuartos de la Copa de la Reina

El FC Barcelona, la Real Sociedad y la UD Granadilla Tenerife, los tres primeros clasificados de la Primera Iberdrola 2021-2022, se clasificaron este miércoles para los cuartos de final de la Copa de la Reina tras dejar fuera a domicilio al Rayo Vallecano, el Villarreal y el Valencia, respectivamente.

El conjunto blaugrana comenzó la defensa de su título con una victoria solvente, aunque menos arrolladora de lo habitual ante el colistas del campeonato doméstico al que derrotó por 1-3 en un partido encarrilado muy pronto con el tanto de Jennifer Hermoso en el minuto 3.

Pese a ese tanto, el Rayo no se lanzó a por el empate y trató de aguantar lo máximo posible el marcador, pero el 0-2 de Alexia Putellas al filo del descanso ya dio una ventaja muy cómoda al equipo de un Jonatan Giráldez que puso un once muy competitivo. Jennifer Hermoso sentenció al inicio de la segunda mitad y a partir de ahí el Barça no gastó más energía de la necesaria y las locales lo aprovecharon para hacer su gol por medio de un penalti transformado por Paula Fernández en el tramo final.

Por su parte, la Real Sociedad volvi√≥ a la senda de la victoria despu√©s de cuatro partidos sin hacerlo ante el Villarreal, precisamente en el escenario y ante el rival frente al que hab√≠a sumado su √ļltimo triunfo.

Y si en aquella visita el conjunto de Natalia Arroyo, campeón copero en 2019, salió con los tres puntos de forma clara (1-4), en esta ocasión fue un marcador más corto (1-2), aunque amenazó de inicio con el doblete de Nerea Eizagirre en el minuto 24. El equipo castellonense lo intentó sin éxito, aunque el penalti anotado por Sheila Guijarro en el minuto 84 dio emoción al tramo final.

Finalmente, la UD Granadilla Tenerife demostr√≥ que est√° en un gran estado de forma y se meti√≥ entre los ocho mejores del torneo al ganar con autoridad por 0-3 al Valencia gracias a los goles de Cristina Mart√≠n-Prieto, Raquel Pe√Īa (penalti) y Jassina Blom.