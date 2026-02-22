El FC Barcelona no da pie a la sorpresa ante Levante y se pone líder de LaLiga

Serio y efectivo contra el Levante (3-0) en el Camp Nou, el FC Barcelona aprovechó este domingo la derrota del Real Madrid la víspera ante Osasuna (2-1) para recuperar la primera posición de LaLiga.

A pesar de dos intervenciones decisivas de su arquero Joan García (1', 15'), el Barça (1º, 61 puntos) impuso la lógica para superar al recién ascendido conjunto granota (19º, 18 puntos), después de dos reveses consecutivos ante Atlético de Madrid (4-0) y Girona (2-1).

El joven centrocampista catalán Marc Bernal, autor de su segundo gol como profesional, abrió el marcador al rematar un buen centro de Eric García (4', 1-0), antes de que el capitán Frenkie de Jong, a pase de Joao Cancelo, doblase la ventaja (32', 2-0).

Tras salir desde el banco en el segundo tiempo, el eléctrico Fermín López firmó el tercero con un soberbio disparo desde fuera del área (81', 3-0).