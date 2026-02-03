El FC Barcelona se mete en semifinales de la Copa al vencer en Albacete (2-1)

El FC Barcelona logró este martes el boleto a semifinales de la Copa del Rey tras imponerse 2-1 en el Carlos Belmonte al Albacete, que soñaba dar la campanada como hizo contra el Celta y el Real Madrid.

Lamine Yamal (39') inauguró el marcador con un golpeo preciso al palo largo que el guardameta Raúl Lizoain no pudo alcanzar, una ventaja que el uruguayo Ronald Araújo (56') amplió con un testarazo impecable.

El defensa Javi Moreno (87' recortó distancias, pero el Barça acabó saliendo airoso, pese a las continuas embestidas de los locales, que pusieron en aprietos al arquero Joan García.

Los pupilos de Hansi Flick habían llegado sin excesivos apuros después de superar por 2-0 al Deportivo Guadalajara, de tercera división y, por el mismo resultado, al Racing de Santander, líder de la segunda división.

El preparador alemán dejó de inicio en el banquillo al francés Jules Koundé, y a los canteranos Pau Cubarsí, Alejandro Balde y Fermín López, que habían salido en el once titular en los últimos choques, para así dosificar a sus jugadores para afrontar las competiciones en liza: LaLiga, donde el Barça es líder, y la Liga de Campeones, además de la Copa del Rey.