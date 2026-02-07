El FC Barcelona vence al Mallorca (3-0) y se distancia del Real Madrid

El FC Barcelona continúa su paso firme como líder en LaLiga al imponerse este sábado por 3-0 al Mallorca en el Camp Nou en la 23ª jornada del campeonato, y fuerza así al Real Madrid a ganar el domingo al Valencia para seguir en la pelea.

El polaco Robert Lewandowski (29') abrió el marcador en un momento en el que el conjunto balear no veía peligrar su portería y el renacido Lamine Yamal (61') amplió la diferencia con un portentoso zurdazo para batir a Leo Román, que ni siquiera intentó ir a por el balón.

Para sentenciar el choque, Marc Bernal (84') en una contra tras sentar a un rival con un elegante regate.

Los jugadores dirigidos por Hansi Flick suman 58 puntos, cuatro más que el cuadro blanco, que debe vencer en Mestalla.