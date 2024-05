El FC Barcelona vive su peor lustro desde la 'sequía' de 1999-2004

El FC Barcelona está viviendo una de las peores temporadas de los últimos tiempos, un curso en el que los de Xavi Hernández han visto como no han conseguido engrosar las vitrinas de la sala de trofeos con ningún título, habiendo quedado eliminados en cuartos de final de la Champions League y Copa del Rey, así como sin opciones de LaLiga EA Sports a falta de cuatro jornadas para el final de la temporada.

La temporada 2023-24 será de infausto recuerdo para la afición azulgrana. El curso arrancó con el exilio a Montjuic debido a la remodelación del Camp Nou, aunque con el equipo de Xavi con la vitola de favorito a la hora reeditar el título logrado el pasado curso, más aun teniendo en cuenta que su máximo rival, el Real Madrid, se desprendía de Karim Benzema y tenía que hacer frente al inicio de temporada a las graves lesiones de jugadores importantes como Courtois, Militao o Alaba.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Ya desde el inicio del curso comenzaba a apreciarse que el rendimiento de los 'culers' había disminuido notablemente con respecto al Barça campeón del año anterior, siendo la falta de fiabilidad defensiva y la falta de eficacia de cara a puerta los principales debes de la temporada. De hecho, los 43 goles que ha encajado hasta el momento el Barça esta temporada es su tercer peor registro a estas alturas en la historia de LaLiga, mientras que los 73 puntos son su segunda peor cuantía en la jornada 34 desde 2008.

Números muy preocupantes, y más teniendo en cuenta que esta temporada es la consecuencia de una inercia a la baja que ha marcado el rendimiento del equipo catalán desde la temporada 2019-20. Así, el Barça volverá a quedarse en blanco en el apartado de títulos por tercera vez en el último lustro, en lo que son ya los peores cinco años consecutivos de la entidad desde 2005. Antes, el Barça había vivido una travesía por el desierto, entre el 2000 y 2004, de cinco temporadas sin ganar nada.

Viudos de los mejores 15 años de la historia del club

El ser humano tiene la mala costumbre de acostumbrarse muy rápido a lo bueno, y esto es algo parecido a lo que le ha ocurrido al aficionado del FC Barcelona en los últimos años. Desde que en 2005, el equipo entonces dirigido por Frank Rijkaard lograra el título de Liga con un equipo capitaneado por Ronaldinho y Eto'o, y en el que debutaría Leo Messi, el Barça solo se quedó una temporada en los próximos 15 años sin ganar ni un solo título, la 2007-08.

En ese periodo, época de mayor esplendor del club catalán, los azulgranas consiguieron levantar 10 títulos de Liga, cuatro Ligas de Campeones, siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y ocho Supercopas de España. En total, 35 títulos que evidencian la hegemonía del FC Barcelona durante la 'era Leo Messi'.

Sin embargo, el delantero argentino, que logró levantar siete Balones de Oro como jugador del FC Barcelona, se marchó del club en el verano de 2021, dejando un vacío tanto en lo moral como en lo futbolístico. Además, las dos últimas temporadas del astro argentino como jugador del Barça ya evidenciaban que el nivel del equipo había dado bastantes pasos hacia atrás, consiguiendo tan solo una Copa del Rey.

Números que en las siguientes tres temporadas no han hecho si no empeorar, con dos cursos en blanco y levantando tan solo una Liga y una Supercopa de España, ambos títulos en la 2022-23, con el añadido de que en la Liga de Campeones tampoco ha brillado con nuevas decepciones como la no clasificación para los cruces en dos temporadas seguidas, la 21-22 y la 22-23, o el doloroso 8-2 ante el Bayern en la 'F8' de 2020.

Por si esto fuera poco, el futuro del equipo azulgrana es cuanto menos incierto debido a los problemas económicos que tiene encima la entidad que, desde la pandemia, evitan que pueda actuar en el mercado de fichajes como 'un grande' del fútbol europeo, teniendo que hipotecar su futuro a 'palancas' que le permitan cuadrar cuentas y no tener que desprenderse de talento en el plano deportivo.

En esas, la mejor noticia para los azulgranas ha sido la muestra de que 'La Masía' sigue siendo una de las mejores fábricas de jugadores del universo futbolístico. Así, en las dos últimas temporadas, la afición 'culer' ha visto como emergían jugadores como Gavi, Araujo, Balde, Lamine Yamal, Cubarsí o Fermín López, jugadores que están llamados a liderar al Barça del futuro.

Europa Press