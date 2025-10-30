LA NACION

El Fenerbahçe recibirá a rivales israelíes de Euroliga de básquet en Múnich

El Fenerbahçe recibirá por motivos de seguridad al Maccabi Tel Aviv y al Hapoel Tel Aviv los días 11 y 13 de noviembre en Múnich (Alemania) y no en Estambul, en sendos compromisos de la Euroliga.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Israel; Gaza; Palestina; Guerra en medio oriente; mundo
El Fenerbahçe recibirá a rivales israelíes de Euroliga de básquet en MúnichMarwan Naamani - dpa

El Fenerbahçe recibirá por motivos de seguridad al Maccabi Tel Aviv y al Hapoel Tel Aviv los días 11 y 13 de noviembre en Múnich (Alemania) y no en Estambul, en sendos compromisos de la Euroliga de baloncesto, informó este jueves el club turco.

La pasada temporada, el Fenerbahçe, vigente campeón de la Euroliga, ya había desplazado a Lituania dos partidos ante el Maccabi que inicialmente debían jugarse en su cancha en Estambul.

Las relaciones entre Turquía e Israel se han degradado fuertemente desde la operación militar israelí en Gaza en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Turquía ha sido escenario de importantes manifestaciones en contra de Israel y el gobierno turco ha acusado al ejército israelí de perpetrar un genocidio en Gaza.

La pasada semana, el Fenerbahçe y el Efes Estambul, otro club turco que participa en la Euroliga, habían criticado la decisión del organismo que dirige el baloncesto europeo de autorizar que los clubes israelíes puedan jugar sus partidos como locales en su territorio desde el 1 de diciembre, como consecuencia del acuerdo de alto al fuego que entró en vigor el 10 de octubre.

rba/dr/ma

LA NACION
Más leídas
  1. Un joven hacía “wheelie” con su moto y atropelló a una mujer de 74 años que debió ser internada de urgencia
    1

    Colón: un joven hacía “wheelie” con su moto y atropelló a una mujer de 74 años que debió ser internada de urgencia

  2. Un joven de 18 años discutió con un amigo, sacó un arma de su riñonera y lo mató
    2

    Hurlingham: un joven de 18 años discutió con un amigo, sacó un arma de su riñonera y lo mató

  3. Tensa disputa entre La Libertad Avanza y Lousteau por una banca en Diputados
    3

    Elecciones 2025 | Tensa disputa entre La Libertad Avanza y Martín Lousteau por una banca en Diputados

  4. El atrevido look de Sydney Sweeney que se robó todas las miradas
    4

    Sydney Sweeney se robó toda la atención con un vestido transparente que dejó poco a la imaginación

Cargando banners ...