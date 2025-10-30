El Fenerbahçe recibirá a rivales israelíes de Euroliga de básquet en Múnich

El Fenerbahçe recibirá por motivos de seguridad al Maccabi Tel Aviv y al Hapoel Tel Aviv los días 11 y 13 de noviembre en Múnich (Alemania) y no en Estambul, en sendos compromisos de la Euroliga de baloncesto, informó este jueves el club turco.

La pasada temporada, el Fenerbahçe, vigente campeón de la Euroliga, ya había desplazado a Lituania dos partidos ante el Maccabi que inicialmente debían jugarse en su cancha en Estambul.

Las relaciones entre Turquía e Israel se han degradado fuertemente desde la operación militar israelí en Gaza en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Turquía ha sido escenario de importantes manifestaciones en contra de Israel y el gobierno turco ha acusado al ejército israelí de perpetrar un genocidio en Gaza.

La pasada semana, el Fenerbahçe y el Efes Estambul, otro club turco que participa en la Euroliga, habían criticado la decisión del organismo que dirige el baloncesto europeo de autorizar que los clubes israelíes puedan jugar sus partidos como locales en su territorio desde el 1 de diciembre, como consecuencia del acuerdo de alto al fuego que entró en vigor el 10 de octubre.

