El fenómeno francés Paul Seixas gana en solitario la Clásica de Ardèche

El fenómeno francés Paul Seixas se impuso en solitario en la Clásica de Ardèche, disputada este sábado, logrando a sus 19 años su segunda victoria profesional una semana después de haber ganado la segunda etapa de la Vuelta al Algarve.

En las carreteras donde acabó tercero en el último Campeonato de Europa, en octubre pasado, la gran esperanza del ciclismo galo se escapó del pelotón en la subida al muro de Royes, a más de 40 km de la meta, donde llegó con casi dos minutos de ventaja sobre sus perseguidores Jan Christen, Lenny Martinez y Matteo Jorgenson.

En un primer momento le aguantó la rueda el estadounidense Jorgenson (Visma-Lease a Bike), vencedor de las dos últimas ediciones de París-Niza, pero perdió el contacto con Seixas, que fue ampliando las diferencias con sus perseguidores hasta la línea de llegada.

Octavo en el Critérium du Dauphiné y séptimo en el Giro de Lombardía, pero sin victorias en su primera temporada en el pelotón profesional el año pasado, Seixas declaró a la AFP a comienzos de febrero que quería "levantar los brazos lo antes posible, ya sea en el Algarve o en el Ardèche".

En apenas unos días ha logrado ambos objetivos, e incluso terminó la Vuelta al Algarve en la segunda posición de la clasificación general, por detrás del español Juan Ayuso.

El joven escalador pondrá rumbo a Italia en los próximos días para disputar las Strade Bianche (7 de marzo), su primera carrera de nivel World Tour de la temporada, antes de encadenar con la Vuelta al País Vasco, la Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja (26 de abril), el segundo monumento de su carrera.