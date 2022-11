El fentanilo causa estragos en las calles de Los Ángeles

Jennifer Cataño, una adicta al fentanilo de 27 años, muestra tatuajes con los nombres de sus dos hijos, Evan y Audrey, el martes 23 de agosto de 2022, en Los Ángeles. “Mi madre no cree que sea buena idea, ya que piensa que va a lastimar a los niños porque no estoy lista para ser rehabilitada”, señaló Cataño, que no los ha visto en varios años. (AP Foto/Jae C. Hong)