El festival 'Another Way Film', centrado en sostenibilidad, celebrará su 11ª edición del 14 al 19 de octubre en Madrid

MADRID, 11 Oct. 2025 (Europa Press) -

El festival de cine documental sobre progreso sostenible 'Another Way Film' celebra su 11ª edición durante los días 14 al 19 de octubre en Madrid. En esta ocasión, contará con 39 títulos repartidos entre documentales y cortometrajes, que podrán verse tanto en formato presencial como online, además de 10 actividades paralelas según sus impulsores.

Las diez actividades son 'Encuentro profesional: cine de impacto documental', 'Another Cervecívica', 'Parques y jardines', 'Another Narrativas, sesión de pitch', 'Tiempo de vivir, micro abierto por el planeta', 'Another Huerto, una mañana para reconectar', 'Caleidoscopio del mañana', 'Yoga y mindfulness', 'Another Picnic' y 'Another Café Gospel'.

El 'Encuentro profesional sobre Cine de Impacto Documental', en colaboración con DOCMA (Asociación española de cine documental) e Impact Hub Madrid tendrá lugar en Impact Hub Alameda (Madrid) el miércoles 15 de octubre de 16:00 a 17:30 horas. Contará con la presencia del cineasta Francisco José Vaquero Robustillo, quien realizará el estudio de caso de su última película 'Vidas irrenovables', ahondando desde su propia experiencia en los retos, desarrollo y financiación de un proyecto de estas características, así como el interés y complejidad de la distribución de impacto.

Bastardo Hotel, junto a Cámara Cívica, celebrará 'Another Cervecívica' el miércoles 15 de octubre a las 20:00 horas. En este espacio se mezclará humor, reflexión y cultura pop para hablar del futuro. Mientras, Manu Rodríguez, consultor político y CEO de Cámara Cívica, conducirá un show de debate y filosofía con Marta Lopera-Mármol, profesora, investigadora y experta en ecocinema, series de TV y narrativas que tratan temáticas como el género, medio ambiente y salud mental.

Otro encuentro profesional será la 'Sesión de pitch Another Narrativas' que tendrá lugar el viernes 17 de octubre a las 10:00 horas en la Biblioteca Pública Eugenio Trías (Madrid). Los inscritos podrán asistir como público a las presentaciones de los seis proyectos seleccionados, representación sobre cómo los futuros irresistibles están germinando en las nuevas narrativas audiovisuales.

El proyecto ganador, que se conocerá en la clausura del festival, se llevará tres premios: uno de 1500 euros en metálico patrocinado por El GatoVerde producciones y Avalon, otro en alquiler de materiales por un valor equivalente a 1500 euros patrocinado por RCservice y una mentoría con un análisis de la viabilidad económico-financiera del proyecto otorgado por Triodos Bank. Esta actividad también cuenta con el apoyo de European Climate Foundation y Greenpeace.

El viernes 17 y el domingo 19 de octubre se celebrarán los dos recorridos y dos talleres de 'Parques y jardines de Madrid'. Los dos recorridos son 'Jardines escondidos: de Nuevos Ministerios a la Fundación Juan March' y 'Otoño en el Arroyo Meaques'.

Y los dos talleres son 'Taller: crea tus imanes de aves migratorias' y 'Taller familiar de huerto ecológico'.

La actividad se realiza en colaboración con el Departamento de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid.

'Tiempo de vivir: Micro abierto por el planeta' se celebrará en el Institut Français de Madrid, colaborador de la actividad, el viernes 17 de octubre a las 20:30 horas.

Será una velada única donde los asistentes podrán participar aportando su visión de futuro mientras disfrutan de las actuaciones musicales de Ana Santa, Gera Maleh y Celia Bsoul.

Será una ocasión única para recargar fuerzas y celebrar los pequeños grandes éxitos del día a día.

'Another Huerto' propone pasar en familia una mañana diferente el sábado 18 de octubre a las 10:00 horas en Another Huerto (C/ de Eduardo Barreiros, 6, Usera) descubriendo cómo cuidar del planeta a través de la alimentación y la conexión con la naturaleza de forma práctica.

De la mano de Espigoladors, los asistentes aprenderán a mirar la comida con otros ojos a través de divertidas dinámicas.

A su vez, 'Caleidoscopio del mañana' es un encuentro innovador pensado para conectar, compartir ideas y disfrutar de la creatividad colectiva que se celebrará el domingo 19 de octubre a las 10:00 horas en la Biblioteca Municipal Eugenio Trías.

A través de dinámicas participativas y momentos para reír, reflexionar y jugar, se explorará cómo imaginar en comunidad un futuro lleno de posibilidades.

La sesión de 'Yoga y mindfulness' regresa al festival el domingo 19 de octubre a las 10:00 horas en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías para redescubrir la esencia del cuerpo y así reconectar con la vida de manera natural y plena.

Estará impartido, al igual que en la anterior edición, por la profesora de yoga Grace Cuddy y por la experta en mindfulness y bienestar corporativo e individual Anaís Larriu.

Tras estas dos actividades y el taller de huerto ecológico, se celebrará el domingo 19 de octubre a las 12:45 horas en pleno Parque de El Retiro 'Another Picnic'.

Desde el festival se anima a que todos los asistentes de las tres actividades acudan, lleven su propia comida y bebida para compartir y fomentar un momento agradable en buena compañía.

También regresa 'Another Café Gospel' para inundar de emoción y energía La Cantina del Matadero el domingo 19 de octubre a las 18:00 horas.

Esta última actividad del festival, dirigida por la cantante y compositora Ana Santa con el apoyo del coro Soulful Voices, invitará al público a cantar y bailar con el fin de llenarse de esperanza y buscar la felicidad en las pequeñas cosas.