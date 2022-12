El Festival de Angulema cancela exposición de autor acusado de pornografía infantil tras "amenazas"

El Festival de cómic de Angulema (suroeste de Francia) anunció este miércoles que cancelaba una exposición retrospectiva del dibujante francés Bastien Vivès, autor de obras provocadoras y acusado de pornografía infantil, a causa de las "amenazas" que recibió ese autor.

"Se han producido amenazas físicas contra Bastien Vivès. En esas condiciones, y ante los riesgos que pesan sobre el autor y potencialmente contra los asistentes al festival, no es posible su programación" explicó la dirección del festival mediante un comunicado.

La exposición "A través de la mirada de Bastien Vivès" debía celebrarse a finales de enero en el festival del cómic más importante del mundo.

Pero la polémica fue creciendo en los últimos días, en particular con una petición en línea contra la exposición (más de 100.000 firmas hasta la fecha).

Vivès tiene 38 años y una larga y variada carrera a sus espaldas, con obras abiertamente sexuales o pornográficas y otras que abordan temas sociales o familiares con tono satírico.

"El gusto del cloro" recibió el premio Revelación en Angulema en 2009. "Una hermana" (2017), sobre el despertar sexual de un chico de 13 años con una joven de 17, fue adaptada al cine ("Falcon Lake").

Otras obras son más crudas, como "La Décharge mentale" y "Petit Paul" (2018), que muestran abiertamente relaciones sexuales entre menores y adultos.

Inicialmente el Festival de Angulema mantuvo su posición de programar la exposición.

Pero "nuevos acontecimientos han cambiado radicalmente la naturaleza de esta situación", explicó la dirección del certamen mediante un comunicado.

"El Festival considera que la obra de Bastien Vivès, en su conjunto, está protegida por la libertad de expresión y que incumbe a la ley trazar las fronteras en ese campo, y a la justicia hacerlas respetar", destacó la dirección.

No solamente los cómics de Bastien Vivès son polémicos, sino sus propias declaraciones públicas.

Vivès ha mantenido virulentas discusiones vía redes sociales con algunas de sus detractoras, con insultos incluidos, lo que ha hecho crecer la tempestad.

"He recibido muchas amenazas de muerte a través de las redes", aseguró Vivès en entrevista con el diario Le Parisien el lunes.

"No me importa volver a repetirlo. No, no soy pedófilo, y no, no es mi fantasma", añadió.

Hh/jz/zm

AFP