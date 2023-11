El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva presentará en su próxima edición, que se celebra del 10 al 18 de noviembre, una "amplia y variada" programación de actividades paralelas en la que la música y la gastronomía serán las protagonistas de una agenda cultural que, "por supuesto, tendrá en el cine y en Iberoamérica dos ejes de inspiración", según ha indicado la organización en una nota.

Durante toda la semana la Casa Colón estará abierta al público y acogerá un área de foodtrucks donde se ofrecerá cocina latinoamericana, amenizada por sesiones de DJ y música en directo, los días 10, 11, 17 y 18 de noviembre.

La agenda de actividades culturales de la 49 edición del Festival de Huelva se abrirá el 9 de noviembre con la inauguración de la exposición 'Instantes Creativos', que podrá visitarse en la Sala Tinto del Palacio de Congresos de la Casa Colón hasta el 18 de noviembre. La muestra se centra en el trabajo desarrollado por la ilustradora Laura Pérez Granel, autora del cartel de la 49 edición, para cómics, publicaciones y series de televisión.

Pérez trabaja como ilustradora para medios nacionales como El País, e internacionales como The Washington Post, The Wall Street Journal o The Boston Globe, y las revistas Vanity Fair y National Geographic, entre otros. En 2022 fue nominada a los premios Emmy por los títulos de crédito de la serie de televisión 'Solo asesinatos en el edificio', de Disney+, para los que colaboró con el estudio estadounidense Elastic, y ha recibido numerosos premios por las novelas gráficas que ha publicado.

El sábado 11 de noviembre, la Banda Sinfónica Municipal de Huelva ofrecerá un concierto de música cinematográfica, que se ha convertido ya en una cita tradicional con los espectadores del certamen onubense. El concierto tendrá lugar en la plaza de las Monjas a partir de las 12,00 horas.

Por otro lado, en el marco del Festival de Huelva se pondrá en marcha un espacio de formación para la industria, con la celebración de varias masterclass de distintas temáticas. Así, y de la mano de la Fundación AISGE, el sábado 11 de noviembre se han programado dos clases magistrales con los actores Pedro Casablanc y Natalia de Molina, Premio Luz en esta 49 edición, y que contará con Celia de Molina como moderadora. El domingo 12 tendrán lugar las masterclass 'Rodajes sostenibles', a cargo de Montse Ogalla; y 'Financiación y Producción', impartidas por Belén Pérez Porras y Odile Antonio Báez.

Además de las actividades paralelas abiertas al público, el Festival de Huelva volverá a contar con el espacio 'Encuentros', un formato ágil y televisivo para la promoción de la industria audiovisual, presentado por Adolfo Zarandieta y retransmitido para todo el mundo a través de las redes sociales oficiales del festival.

Durante la semana del certamen se emitirán una serie de programas 'Encuentros' donde se contará con la presencia de los homenajeados, los participantes de las películas, creadores y creadoras, directores y directoras, actores, actrices, productores y otros representantes de la profesión.

Entre los 'Encuentros' programados, destaca la jornada profesional dedicada a los productores de Huelva, que se realizará el martes 14 de noviembre, y otra sobre promoción y la difusión del cine español e iberoamericano, en el que intervienen Alba Díaz, codirectora de Cinespaña (Toulouse); Estrella Araiza, directora del Festival de Cine de Guadalajara (México); y Hamdorf Wolfgang Martin, crítico de cine.

El espacio 'Última sesión' programa para el viernes 17 de noviembre la película 'Cerrar los ojos', de Víctor Erice (España, Argentina, 2023), con la que se pondrá el broche de oro a las proyecciones de esta 49 edición del Festival de Huelva. La cinta supone el regreso del cineasta vasco a la dirección de largometrajes después de tres décadas del estreno de 'El sol del membrillo' (1992), y cuenta con las interpretaciones de Manolo Solo, José Coronado, Ana Torrent, María León, Juan Margallo, Soledad Villamil, Petra Martínez, Elena Miquel, Mario Pardo y José María Pou.

El guión se centra en la desaparición de un célebre actor español, Julio Arenas, durante el rodaje de una película. Aunque nunca se llega a encontrar su cadáver, la policía concluye que ha sufrido un accidente al borde del mar.

Muchos años después, este misterio vuelve a la actualidad a raíz de un programa de televisión que pretende evocar la figura del actor, ofreciendo como primicia imágenes de las últimas escenas en las que participó, rodadas por el que fue su íntimo amigo, el director Miguel Garay. 'Cerrar los ojos' ha sido presentada fuera de concurso en el Festival de Cannes, dentro de la Sección 'Cannes Première'.