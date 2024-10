El Festival de Cine de Londres anula la proyección de un documental sobre la ultraderecha

La proyección de un documental sobre los movimientos de extrema derecha en Reino Unido y Europa se anuló este fin de semana en el Festival de Cine de Londres para garantizar la "seguridad" del personal del evento.

El documental, llamado "Undercover: Exposing The Far Right" fue realizado por la británica Havana Marking con la colaboración de la organización de lucha contra el racismo Hope Not Hate.

La cinta investiga los métodos y el financiamiento de varios movimientos y personalidades de extrema derecha en Europa, e incluye imágenes grabadas con cámara oculta durante algunas acciones de estos grupos.

También revela la existencia de una red que defiende y promueve la desigualdad racial y que tiene vínculos con un rico donante estadounidense.

"Después de considerar todas las opciones posibles para proyectar esta película en un festival público, hemos tomado la desgarradora decisión de no presentar 'Undercover: Exposing the Far Right'", afirmó en un comunicado la directora del festival, Kristy Matheson.

"Los empleados del festival tienen derecho a sentirse seguros y a que se respete su salud mental y su bienestar en el lugar de trabajo", añadió, sin dar más detalles.

La directora se declaró "furiosa" por la cancelación de la película, aunque dijo "entender" el deseo del festival de "cuidar de sus empleados", según una reacción publicada en el diario británico The Guardian.

Havana Marking cree que los disturbios de extrema derecha y antiinmigración que estallaron en Reino Unido este verano "han asustado a la gente".

El documental será difundido el lunes en la cadena de televisión Channel 4.

Mhc/sag/pc

AFP